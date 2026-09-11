Nev kimdir? Nevzat Doğansoy kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne?

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Nev, son gelişmelerin ardından yeniden araştırılmaya başlandı. “Zor” ve “Sen Gibi” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Nev’in gerçek adı, doğum tarihi ve nereli olduğu merak konusu oldu. Peki, Nev kimdir? Nevzat Doğansoy kaç yaşında, nereli? İşte sanatçının hayatı ve müzik kariyeri...

NEV KİMDİR?

Nev, gerçek adıyla Nevzat Doğansoy, Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarıdır. 24 Aralık 1968'de İstanbul'da dünyaya gelen sanatçı, müzik hayatına mandolin çalarak başladı. Üniversite yıllarında elektro gitar eğitimi alan Nev, 1995 yılında Chantage grubuyla sahne çalışmalarına başladı. 2000 yılında Teoman'ın davetiyle Türkiye turnesine katılması, kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

NEVZAT DOĞAN KAÇ YAŞINDA?

Nevzat Doğansoy, 24 Aralık 1968 doğumludur. 11 Eylül 2026 itibarıyla 57 yaşında olan sanatçı, 24 Aralık 2026'da 58 yaşına girecek.

NEVZAT DOĞAN NERELİ?

Nevzat Doğansoy İstanbul doğumludur. Sanatçı, 24 Aralık 1968'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

NEVZAT DOĞAN'IN KARİYERİ

Nevzat Doğansoy'un müzik kariyeri çocukluk yıllarında mandolinle başladı. Üniversitede elektro gitar eğitimi alan sanatçı, 1995'te Chantage grubuyla sahne aldı. 2000 yılında Teoman'ın Türkiye turnesine katıldıktan sonra kendi çalışmalarına ağırlık veren Nev, ilk albümü Her Şeye Rağmeni 2001 yılında yayımladı. Albümde yer alan “Zor” şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, daha sonra Sen Gibi, Işığım ve Gölgem ve Bir Nev-i Alaturka gibi albümlere imza attı.

Nev, çalışmalarında pop-rock çizgisinin yanı sıra alaturka ve Türk sanat müziği ezgilerini de kullandı. Bir Nev-i Alaturka albümünde klasik eserleri rock, tango, Latin ve rembetika tınılarıyla yorumladı.