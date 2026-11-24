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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı açıklama, sarı-kırmızılı kulübün UEFA'ya şikayet edildiği iddiasını gündeme taşıdı. Özbek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, Galatasaray taraftarlarının Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübü UEFA'ya şikayet ettiğini duyurdu. Peki, Netanyahu Galatasaray'ı neden şikayet etti? Netanyahu Galatasaray olayı nedir? Detaylar...

NETANYAHU GALATASARAY OLAYI NEDİR?

Galatasaray ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti arasında gündeme gelen olay, sarı-kırmızılı taraftarların Filistin'e destek amacıyla tribünlerde açtığı pankartlarla ilgili. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 24 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, Netanyahu hükümetinin söz konusu pankartlar nedeniyle kulübü UEFA'ya şikayet ettiğini belirtti.

Özbek, taraftarların Filistin halkına destek amacıyla gerçekleştirdiği tribün gösterilerinin siyasi değil, insani ve vicdani bir duruş olduğunu ifade etti.

NETANYAHU GALATASARAY'I NEDEN ŞİKAYET ETTİ?

Dursun Özbek'in açıklamasına göre şikayetin nedeni, Galatasaray taraftarlarının Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar oldu. Özbek, Netanyahu hükümetinin bu pankartlar nedeniyle kulübü UEFA'ya şikayet ettiğini söyledi.

Galatasaray taraftarlarının Filistin'e destek amacıyla gerçekleştirdiği tribün gösterileri daha önce de gündeme gelmişti. 24 Ekim 2025'te oynanan Galatasaray-Bodo/Glimt karşılaşması öncesinde tribünlerde dev Filistin bayrağı ve İngilizce "Stop The Genocide" (Soykırımı Durdurun) yazılı pankart açılmıştı. İsrail medyasında yer alan haberlerde, söz konusu koreografi UEFA'ya taşınmış ve kulübe ceza verilmesi çağrısı yapılmıştı.

DURSUN ÖZBEK NETANYAHU'NUN ŞİKAYETİ HAKKINDA NE DEDİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Netanyahu hükümetinin UEFA'ya şikayet başvurusunda bulunduğuna ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Duyduk ki Netanyahu hükümeti, taraftarımızın Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübümüzü UEFA'ya şikâyet etmiş."

Özbek, açıklamasının devamında Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmayacaklarını belirterek, taraftarların tutumunu insani ve vicdani bir duruş olarak nitelendirdi. UEFA'nın da bu hassasiyeti aynı anlayışla değerlendirmesini ve şikayete itibar etmemesini temenni ettiklerini ifade etti.