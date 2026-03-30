'Nesrin Cavadzade öldü mü' haberleri neden gündem oldu, Nesrin Cavadzade sağlık durumu ne?

Nesrin Cavadzade ile ilgili “öldü mü?” haberleri sosyal medyada hızla yayılınca büyük bir merak uyandırdı. Oyuncunun hayranları ve takipçileri, ünlü ismin sağlık durumu hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Nesrin Cavadzade’nin güncel sağlık durumu ve konuyla ilgili açıklamalar haberimizde…

NESRİN CAVADZADE HAKKINDA SON GELİŞMELER

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade’nin sağlık durumu son günlerde merak konusu oldu. Sosyal medyada yayılan “ Nesrin Cavadzade öldü mü?” iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Cavadzade sağlığıyla ilgili bilgiler ışığında hayranlarını rahatlatıyor.

KRONİK HASTALIĞI YOK, SADECE ORTOPEDİK BİR SÜREÇ GEÇİRDİ

Nesrin Cavadzade’nin bilinen kronik bir rahatsızlığı bulunmamaktadır. 2025 yılının başlarında ciddi bir ortopedik sakatlık süreci geçirmiştir. Şubat ayında spor yaparken yaşadığı sağlık problemi sonrası yapılan kontrollerde kalça kemiklerinde ödem tespit edilmiş ve doktoru tarafından 6 hafta istirahat önerilmiştir.

YASAK ELMA’DAN SONRA SETLERE DÖNÜYOR

Azerbaycanlı oyuncu, Yasak Elma dizisiyle geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı. Mart ayı itibariyle Nesrin Cavadzade, “Daha 17” adlı yeni dizi projesiyle setlere geri dönmeye hazırlanıyor. Böylece oyuncunun hayranları, sağlık durumu hakkında endişelenmeden yeni projelerini takip edebilecek.