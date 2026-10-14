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Nesrin Cavadzade kimdir? Nesrin Cavadzade kaç yaşında, nereli?

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Nesrin Cavadzade kimdir? Nesrin Cavadzade kaç yaşında, nereli?
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Nesrin Cavadzade, rol aldığı dizi ve filmlerdeki performansıyla tanınan oyuncular arasında yer alıyor. Özellikle Yasak Elma, Üç Kuruş ve Sandık Kokusu gibi yapımlarla dikkat çeken oyuncunun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte oyuncunun biyografisi ve rol aldığı yapımlar…

Oyuncu Nesrin Cavadzade, televizyon ve sinema projelerindeki başarılı performansıyla gündemdeki yerini koruyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dünyaya gelen ve genç yaşta Türkiye'ye yerleşen Cavadzade'nin eğitim hayatı, oyunculuk kariyeri ve özel yaşamına ilişkin ayrıntılar araştırılıyor. Nesrin Cavadzade kaç yaşında, aslen nereli ve hangi dizilerde rol aldı? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade, sinema ve televizyon projelerinde canlandırdığı karakterlerle tanınan Azerbaycan doğumlu Türk oyuncudur. 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dünyaya gelen Cavadzade, 11 yaşında Türkiye'ye geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olan oyuncu, üniversite eğitiminin ardından Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda iki yıl oyunculuk eğitimi aldı.

NESRİN CAVADZADE KAÇ YAŞINDA?

Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 44 yaşındadır. Oyuncu, 30 Temmuz 2026'da 44. yaşını doldurdu.

NESRİN CAVADZADE NERELİ?

Nesrin Cavadzade, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de doğdu. Çocukluk yıllarında Türkiye'ye yerleşen oyuncu, eğitim hayatını İstanbul'da sürdürdü ve mesleki kariyerini Türkiye'de geliştirdi. Azerbaycan kökenli olan Cavadzade, Türkçe dışında İngilizce, Rusça ve Fransızca da konuşuyor.

NESRİN CAVADZADE'NİN KARİYERİ

Nesrin Cavadzade, oyunculuk kariyerine 2007 yılında Yersiz Yurtsuz dizisinde başrol üstlenerek başladı. Ardından Dilber'in Sekiz Günü filminde rol alan oyuncu, bu yapımdaki performansıyla çeşitli film festivallerinde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerine layık görüldü. Daha sonra Acı, Güzel Günler Göreceğiz, Yangın Var ve Kuzu gibi sinema filmlerinde yer aldı.

Televizyon kariyerinde Al Yazmalım, Küçük Ağa, Bizim Hikaye ve Yasak Elma gibi yapımlarda rol alan Cavadzade, özellikle Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Şahika Ekinci karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Oyuncu, daha sonraki yıllarda Üç Kuruş, Şahane Hayatım ve Sandık Kokusu dizilerinde de izleyici karşısına çıktı. Sinema ve televizyon çalışmalarını farklı karakterlerle sürdüren Cavadzade, kariyeri boyunca çeşitli oyunculuk ödülleri kazandı.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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