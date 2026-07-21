Nesrin Cavadzade kimdir, Nesrin Cavadzade kaç yaşında, evli mi, bekar mı?

Başarılı oyunculuğu ve ekran performansıyla dikkat çeken Nesrin Cavadzade, magazin gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. "Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında, evli mi, bekar mı?" sorularının yanıtını araştıran hayranları, oyuncunun yaşamı, kariyeri ve özel hayatına dair bilgileri merak ediyor.

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dünyaya geldi. Çocuk yaşlarda Türkiye'ye gelen oyuncu, eğitim hayatını burada sürdürdü.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olan Cavadzade, oyunculuk kariyerine televizyon projeleriyle başladı. Başarılı performanslarıyla kısa sürede dikkat çeken oyuncu, hem dizi hem de sinema filmlerinde önemli roller üstlendi.

NESRİN CAVADZADE KAÇ YAŞINDA?

30 Temmuz 1982 doğumlu olan Nesrin Cavadzade, 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

NESRİN CAVADZADE EVLİ Mİ?

Nesrin Cavadzade evli değildir. Başarılı oyuncunun bilinen bir evliliği bulunmuyor.

Özel hayatıyla zaman zaman magazin gündemine gelen Cavadzade, ilişkileri hakkında yaptığı açıklamalarla da dikkat çekmiştir.

NESRİN CAVADZADE BEKAR MI?

Evet, Nesrin Cavadzade bekardır. Oyuncu, kariyerine ve projelerine odaklanan isimler arasında yer alıyor.

NESRİN CAVADZADE HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Nesrin Cavadzade, kariyeri boyunca birçok başarılı projede rol aldı. Yer aldığı yapımlar arasında:

• Yasak Elma

• Bizim Hikaye

• Küçük Ağa

• Aşk Tesadüfleri Sever 2

• Ağır Roman Yeni Dünya

• Zümrüdüanka

gibi dizi ve film projeleri bulunuyor.

NESRİN CAVADZADE ÖDÜLLERİ

Başarılı oyuncu, sinema alanındaki performanslarıyla çeşitli ödüllere layık görüldü. Özellikle festival filmlerindeki oyunculuklarıyla eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı.

Nesrin Cavadzade, güçlü oyunculuğu ve farklı karakterlere hayat verme başarısıyla Türk televizyon ve sinema dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer almaya devam ediyor.