Neslihan Atagül kimdir? Neslihan Atagül kaç yaşında, nereli?

Magazin ve ekran dünyasının dikkat çeken isimlerinden Neslihan Atagül, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Başarılı oyuncunun kariyeri, özel hayatı ve gündemdeki son gelişmeleri hakkında bilgiler araştırılıyor. Neslihan Atagül kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtı merak edilen konular arasında. Detaylar haberin devamında...

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

Neslihan Atagül Doğulu, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul’da doğmuş Türk oyuncudur. Fatih Harbiye ve Kara Sevda dizilerindeki performanslarıyla geniş kitlelerce tanınmıştır. Hem televizyon dizilerinde hem de sinema filmlerinde rol almış, ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görülmüştür. Oyunculuk kariyerine genç yaşta başlayan Atagül, Yaprak Dökümü, İlk Aşk, Hayat Devam Ediyor, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı ve Gecenin Ucunda gibi projelerde yer almıştır.

NESLİHAN ATAGÜL KAÇ YAŞINDA?

Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992 doğumlu olup 33 yaşındadır.

NESLİHAN ATAGÜL NERELİ?

Neslihan Atagül, İstanbul doğumludur.

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN KARİYERİ

Neslihan Atagül, 2006 yılında Yaprak Dökümü dizisiyle televizyon kariyerine başlamış, aynı yıl “İlk Aşk” filmindeki rolü ile Altın Koza Film Festivali’nde Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır. 2012 yılında “Araf” filmindeki Zehra rolüyle birçok uluslararası ödül kazanmıştır.

Televizyon projeleri arasında Canım Babam, Hayat Devam Ediyor, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı ve Gecenin Ucunda yer almıştır.

Ayrıca Dip ve Aaahh Belinda gibi internet dizilerinde de başrol oynamıştır.

Reklam ve marka iş birlikleriyle de adından söz ettiren Atagül, Pantene, Puma, Polaroid, Bulgari ve LUFIAN gibi markaların yüzü olmuştur.

Başarılı kariyeri boyunca Altın Koza, Tokyo Uluslararası Film Festivali, Sinema Yazarları Derneği Ödülleri ve DIAFA gibi birçok ödüle layık görülmüştür.