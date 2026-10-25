Nenad Bjelica kimdir? Samsunspor'daki ilk iç saha maçında kırmızı kart gördü

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Samsunspor'un 15 Ekim 2026'da sözleşme imzaladığı Nenad Bjelica, takımın başında kendi sahasındaki ilk maçını kulübede bitiremedi. Süper Lig'in 9. haftasında 24 Ekim akşamı oynanan Amedspor maçında Hırvat teknik direktör kırmızı kart gördü; 21. dakikada Logi Tómasson'un golüyle öne geçen Samsunspor sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Bu, Samsunspor'un üst üste yedinci yenilgisiydi. Takım 9 maçta 4 puanda kaldı. Amedspor ise 20 puana çıkıp liderliğe yükseldi.

NENAD BJELİCA NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Nenad Bjelica'nın kırmızı kartının gerekçesi resmi olarak açıklanmadı; maçtan sonra basın toplantısına onun yerine çıkan yardımcı antrenör Danijel Jumic, hocasının hakeme yalnızca bir söz söylediği için oyundan atıldığını anlattı. Jumic'e göre Bjelica küfür etmedi, hareket de yapmadı. Hakeme, rakip oyuncuların gelip onu tebrik ettiğini, Samsunspor'dan ise kimsenin bunu yapmadığını söyledi.

Samsunspor maçta ilk yarıda Afonso Sousa'yı da kırmızı kartla kaybetmişti. Amedspor'da Mbaye Diagne 61. dakikada oyundan atıldı, ardından Gift Orban penaltıdan eşitliği, Dia Saba da son dakikalara doğru galibiyet golünü attı.

NENAD BJELİCA KİMDİR?

Nenad Bjelica, Hırvat teknik direktör ve eski futbolcu. 20 Ağustos 1971'de Osijek'te doğdu, futbola da memleketinin kulübü Osijek'te başladı. 1993'te İspanya'ya gitti; üç sezon Albacete'de oynadıktan sonra Real Betis ve Las Palmas formalarını giydi.

Osijek'e döndükten sonra 2001'de Almanya'da Kaiserslautern'e transfer oldu. Futbolu Avusturya'da, Admira Wacker ve Kärnten'de bıraktı. Hırvatistan milli takımında 2001-2004 arasında 9 maça çıktı ve 2004 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer aldı.

Samsunspor, Thorsten Fink'le yollarını ayırdıktan sonra 14 Ekim 2026'da Bjelica ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Sözleşme ertesi gün Nuri Asan Tesisleri'nde imzalandı ve 2026-2027 sezonunun sonuna kadar geçerli.

NENAD BJELİCA KAÇ YAŞINDA?

Nenad Bjelica 55 yaşında. Teknik direktörlüğe 2007'de, 36 yaşındayken Kärnten'de başladı.

NENAD BJELİCA HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Nenad Bjelica, Avusturya'da Kärnten, Lustenau ve Wolfsberger AC'den sonra 2013'te Austria Wien'in başına geçti. 2014'te İtalya'da Spezia'yı, 2016'da Polonya'da Lech Poznan'ı çalıştırdı.

Mayıs 2018'de gittiği Dinamo Zagreb'de iki yıla yakın kaldı ve 2018-19 sezonunda Hırvatistan ligi şampiyonluğunu kazandı. Ardından Osijek'e döndü. Kasım 2023'te Almanya'da Union Berlin'in başına geçti, Mayıs 2024'te görevden ayrıldı. Berlin'deki en çok konuşulan anı Ocak 2024'teki Bayern Münih maçında yaşandı: taç atışını çabuk kullanmak isteyen Leroy Sane'ye tokat atınca kırmızı kart gördü, ardından 3 maç men ve 25 bin euro para cezası aldı. Eylül 2024'te ikinci kez Dinamo Zagreb'e döndü; bu görev aynı yılın aralık ayında sona erdi.

NENAD BJELİCA TRABZONSPOR'U ÇALIŞTIRDI MI?

Nenad Bjelica, Trabzonspor'u 18 Nisan 2023'ten aynı yılın ekim ayına kadar çalıştırdı. Bordo-mavili takımla Süper Lig'de çıktığı 16 maçın 8'ini kazandı, 8'ini kaybetti; hiç beraberliği olmadı. Samsunspor, Türkiye'de çalıştırdığı ikinci kulüp.