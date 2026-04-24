Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan’ın eşi Pakize Nursaçan, uzun yıllar süren aile hayatı ve köklü geçmişiyle tanınan bir isimdir. Nursaçan ailesi, özellikle Kayseri ile olan bağları ve toplum içerisindeki bilinirliğiyle dikkat çekmektedir. Peki, Necmettin Nursaçan'ın eşi kimdir? Pakize Nursaçan kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

NECMETTİN NURSAÇAN'IN EŞİ KİMDİR?

Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan’ın eşi, Pakize Nursaçan’dır. Uzun yıllar boyunca kamuoyunun yakından tanıdığı Nursaçan ailesinin önemli bir ferdi olan Pakize Nursaçan, hem aile yapısı hem de yaşam öyküsüyle merak edilen isimler arasında yer almaktadır. 67 yıllık evlilik hayatıyla dikkat çeken Pakize Nursaçan, aynı zamanda ailenin köklü geçmişinde önemli bir rol üstlenmiştir.

PAKİZE NURSAÇAN KİMDİR?

Pakize Nursaçan, Necmettin Nursaçan’ın hayat arkadaşı olarak bilinen ve uzun yıllar süren evliliğiyle tanınan bir isimdir. Aile yaşantısıyla ön plana çıkan Nursaçan, aynı zamanda Milkay Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri OSB Eski Başkanı Tahir Nursaçan’ın da annesidir. Aile yapısı ve toplumsal konumu ile özellikle Kayseri çevresinde bilinen bir isim olmuştur.

PAKİZE NURSAÇAN KAÇ YAŞINDA?

Pakize Nursaçan, vefat ettiği dönemde 86 yaşındaydı. Uzun bir yaşam süren Nursaçan, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle bir süredir tedavi görmekteydi.

PAKİZE NURSAÇAN NERELİ?

Pakize Nursaçan’ın aslen Kayserili olduğu bilinmektedir. Kayseri ile güçlü bir bağa sahip olan Nursaçan ailesi, uzun yıllardır bu şehirle anılmaktadır.

PAKİZE NURSAÇAN NE ZAMAN ÖLDÜ?

Pakize Nursaçan, 28 Aralık 2025 Pazar günü hayatını kaybetmiştir. Bir süredir hastanede tedavi gören Nursaçan, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle vefat etmiştir.