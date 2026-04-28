Necmettin Nursaçan yeni eşinin fotoğrafı yayınlandı mı, Necmettin Nursaçan nikah fotoğrafı gerçek mi?

Necmettin Nursaçan nikah fotoğrafı gerçek mi ve sosyal medyada paylaşılan kareler aslımı yansıtıyor? İlahiyatçı Necmettin Nursaçan'ın ikinci kez evlendiği haberinin aile meclisi tarafından doğrulanması üzerine, dijital platformlarda birçok iddia ve görsel dolaşmaya başladı. Aile üyelerinin "Babamızın huzuru için bu adımı attık" açıklamasının ardından, Necmettin Nursaçan kiminle evlendi ve düğün kareleri paylaşıldı mı araştırmaları hız kazandı. İşte usta ilahiyatçının yeni hayatına dair merak edilenler ve iddiaların perde arkası...

EŞİNİN VEFATINDAN SONRA YENİDEN EVLİLİK KARARI

Necmettin Nursaçan, geçtiğimiz yıl aralık ayında hayat arkadaşı Pakize Nursaçan’ı kaybetmişti. Uzun yıllara dayanan evliliğin ardından aldığı yeniden evlenme kararı, kamuoyunda ve sosyal medyada dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

PAYLAŞILAN FOTOĞRAF GÜNDEM OLDU

Yeniden evlendiğine dair bilgilerin ortaya çıkmasının ardından paylaşılan fotoğraf da kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan kare, özellikle Nursaçan’ı yakından takip eden kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Söz konusu görüntünün dijital ortamda düzenlenip düzenlenmediği ya da yapay zeka desteğiyle hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda ise net bir bilgi bulunmuyor. Fotoğrafın gerçekliğiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.