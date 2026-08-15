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Naz Canbaz kimdir? Gökhan Özen'in eşi Naz Canbaz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Naz Canbaz kimdir? Gökhan Özen'in eşi Naz Canbaz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
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Gökhan Özen, bir süredir gözlerden uzak yaşadığı ilişkisini Naz Canbaz ile evlilikle taçlandırdı. Özel hayatıyla ilgili detayları kamuoyundan uzak tutan Canbaz, özellikle ünlü şarkıcıyla birlikteliği sonrası merak konusu oldu. Peki, Gökhan Özen'in eşi Naz Canbaz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Pop müziğin sevilen isimlerinden Gökhan Özen, özel hayatını uzun süredir kamuoyundan uzak yaşamayı tercih ediyordu. Ünlü şarkıcı, bir süredir birlikte olduğu Naz Canbaz ile hayatını birleştirerek ilişkisini resmiyete taşıdı. Çiftin birlikteliği, Ağustos 2025'te sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla kamuoyuna yansımıştı. Peki, Naz Canbaz kimdir? Gökhan Özen'in eşi Naz Canbaz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde.

GÖKHAN ÖZEN'İN EŞİ NAZ CANBAZ KİMDİR?

Naz Canbaz hakkında ise kamuya açık biyografik bilgiler oldukça sınırlı. Canbaz, daha çok Gökhan Özen ile yaşadığı ilişki ve evliliğiyle gündeme geldi. Özel yaşamını gözlerden uzak sürdürmeyi tercih eden Canbaz'ın geçmişi ve kişisel hayatına ilişkin ayrıntılı bilgilere kamuya açık kaynaklarda yer verilmiyor.

Çift, ilişkilerini uzun süre kamuoyundan uzak tutarken, Gökhan Özen'in Haziran ayında gerçekleştirdiği evlilik teklifiyle birliktelikleri yeni bir aşamaya taşındı. Özen, evlilik teklifinin ardından yüzükle ilgili paylaşımında "Bu yüzük bir yüzükten fazlası... Bir söz, bir ömür" ifadelerini kullandı.

Ardından Gökhan Özen, Naz Canbaz ile dünyaevine girdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Çiftin sade bir törenle evlenmeyi tercih ettiği öğrenildi.

NAZ CANBAZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Naz Canbaz'ın yaşı ve nereli olduğu konusunda kamuya açık, doğrulanmış ve kapsamlı bir bilgi bulunmuyor. Canbaz'ın biyografisine ilişkin bilgilerin sınırlı olması nedeniyle doğum tarihi, doğum yeri veya memleketi hakkında kesin bir bilgi vermek mümkün değil.

Kamuoyunda daha çok Gökhan Özen ile yaşadığı ilişki üzerinden tanınan Naz Canbaz, özel hayatıyla ilgili ayrıntıları paylaşmamayı tercih ediyor. Bu nedenle yaşı ve memleketi konusunda doğrulanmamış bilgilerin kesin bir gerçekmiş gibi aktarılması doğru olmayacaktır.

Gökhan Özen'in ise 46 yaşında olduğu biliniyor. Ünlü şarkıcı ile Naz Canbaz'ın ilişkisi ilk kez Ağustos 2025'te sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımla görünür hale gelmişti.

NAZ CANBAZ NE İŞ YAPIYOR?

Naz Canbaz'ın bir müzik yapım şirketinde sosyal medya yöneticisi olarak görev yaptığı biliniyor. Mesleki yaşamına dair kamuya açık bilgiler bununla sınırlı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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