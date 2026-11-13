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Kulübün açıklamasına göre Ake'nin sağ alt adalesinde yaralanma tespit edildi. Açıklamanın ardından "Nathan Ake tekrar mı sakatlandı?" ve "Ake ne zaman dönecek?" soruları gündeme geldi.

NATHAN AKE TEKRAR MI SAKATLANDI?

Evet, Nathan Ake yeniden sakatlandı. Önceki sakatlığı nedeniyle rehabilitasyon süreci devam eden Hollandalı futbolcu, bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetti. Şikayetlerinin sürmesi üzerine kulüp sağlık heyeti MR çekilmesine karar verdi. MR sonucunda Ake'nin sağ alt adalesindeki soleus kasında yaralanma tespit edildi.

FENERBAHÇE'DEN NATHAN AKE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Futbolcumuz Nathan Ake'nin önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetmesi ve şikayetinin devam etmesi üzerine kulübümüz sağlık heyeti tarafından bugün MR görüntülemesi yapılmasına karar verilmiştir. Gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda futbolcumuzun sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Nathan Ake'nin tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

NATHAN AKE NE ZAMAN DÖNECEK?

Nathan Ake'nin sahalardan ne kadar uzak kalacağı açıklanmadı. Hollandalı oyuncunun dönüş tarihi ve kaçıracağı maçlar, sağlık heyetinin yürüteceği tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından netlik kazanacak.

NATHAN AKE NE ZAMAN SAKATLANMIŞTI?

Nathan Ake, 20 Ekim 2026'da Fenerbahçe'nin sahasında oynadığı Slavia Prag - Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanmıştı. Hollandalı savunmacı, karşılaşmanın 19'uncu dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Oyuna devam edemeyen Ake, 21'inci dakikada yerini Oppong'a bıraktı. O tarihten bu yana tedavi gören Ake, rehabilitasyon sürecinde ikinci kez sakatlık yaşadı.

SOLEUS KASI NEDİR?

Soleus kası, baldırın arka kısmında, gastroknemius kasının altında yer alan güçlü bir kas. Kas, yürüme, koşma ve sıçrama gibi hareketlerde ayak bileğinin bükülmesini sağlıyor. Futbolcularda sık görülen bu sakatlığın iyileşme süresi, yaralanmanın derecesine göre birkaç haftadan daha uzun süreye kadar değişebiliyor.