Napoli Parma maçı hangi kanalda? Napoli Parma nereden CANLI izlenir?

Napoli, İtalya Serie A kapsamında Parma ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, maçın yayın saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve yayının şifresiz olup olmadığı konusunda bilgi almak istiyor

Napoli – Parma mücadelesi nereden canlı izlenir, hangi platformlar üzerinden takip edilebilir merak ediliyor. Taraftarlar, özellikle maçı kesintisiz ve güvenli bir şekilde izleyebilmek istiyor. Napoli Parma maçı hangi kanalda? Napoli Parma nereden CANLI izlenir?

NAPOLİ – PARMA MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

İtalya Serie A'da Napoli ile Parma karşı karşıya geliyor. Maç, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

NAPOLİ – PARMA CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus: Türksat uydusu üzerinden numaralı kanallardan ve internet platformu aracılığıyla şifreli olarak izlenebiliyor.

Tivibu Spor 1: Tivibu 78 numaralı kanallar üzerinden ve online platformda şifreli olarak takip edilebiliyor.

NAPOLİ – PARMA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Napoli ile Parma arasındaki Serie A karşılaşması 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

NAPOLİ – PARMA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, akşam 20:30'da başlayacak ve futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak.

NAPOLİ – PARMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım, Serie A mücadelesinde Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Osman DEMİR
