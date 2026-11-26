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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Namık Tan’ın oğlu Aras Tan’ın da bulunduğu belirtildi. Gelişmenin ardından Aras Tan’ın kim olduğu ve hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığı merak konusu oldu. Peki, Namık Tan’ın oğlu Aras Tan kimdir, neden gözaltına alındı? Detaylar...

NAMIK TAN KİMDİR?

Namık Tan, 1956 yılında Mardin’de dünyaya geldi. Diplomat ve siyasetçi kimliğiyle tanınan Tan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Meslek hayatına Ticaret Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nde başlayan Tan, 1982 yılında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde göreve başladı.

Diplomatik kariyeri boyunca Moskova ve Abu Dabi elçiliklerinde katip olarak çalışan Namık Tan, Washington Büyükelçiliği’nde de başkâtip ve müsteşar görevlerinde bulundu. 1996-1997 yılları arasında dönemin dışişleri bakanlarının özel kalem müdürlüğünü üstlendi.

Namık Tan, Aralık 2006'da Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği görevine atandı. 22 Ocak 2007'de güven mektubunu İsrail Cumhurbaşkanı Moşe Katsav'a sunarak görevine başladı. Temmuz 2009'da Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi.

Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy'un Aralık 2009'da istifa etmesinin ardından bu göreve atanan Tan, 25 Şubat 2010'da güven mektubunu ABD Başkanı Barack Obama'ya sundu. Dört yıl süren görevinin ardından 2014 yılında merkeze alındı ve emekli oldu. Daha sonra STFA Grubu'nun yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

NAMIK TAN'IN SİYASİ HAYATI

Namık Tan, 2023 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi.

NAMIK TAN'IN OĞLU KİM?

Namık Tan'ın oğlu Aras Tan'dır. Namık Tan, Fügen Tan ile evlidir. Çiftin bir erkek ve bir kız olmak üzere iki çocuğu bulunmaktadır.

ARAS TAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. DHA'nın aktardığı bilgilere göre, soruşturma çerçevesinde önceki gün gerçekleştirilen operasyonda Namık Tan'ın oğlu Aras Tan'ın da gözaltına alındığı belirtildi.

Aras Tan'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.