Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı mı yapıldı? SON DAKİKA! Nahçıvan İHA saldırısı olayı nedir?

Nahçıvan'dan gelen son dakika iddiaları bölgedeki gelişmeleri yeniden gündeme taşıdı. Uluslararası havalimanına yönelik bir İHA saldırısı yapıldığına dair ortaya atılan bilgiler, kısa sürede dikkat çekti. Olayın nasıl gerçekleştiği, saldırının arkasında kimin olduğu ve bölgede gerçekten bir saldırı olup olmadığı merak konusu olurken, Nahçıvan'daki gelişmelere dair detaylar yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AZERBAYCAN: İKİ DRON SALDIRISINDA 2 KİŞİ YARALANDI

İran, Azerbaycan'a art arda iki dronlu saldırı gerçekleştirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan İran saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada, kamikaze dronlardan birinin Nahçivan Havalimanı'na diğerinin ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınlarına düştüğünü duyurdu.

Açıklamada, Nahçivan Havalimanı'na düzenlenen kamikaze dron saldırısında iki sivilin yaralandığı belirtildi. Havalimanı binasının hasar gördüğü aktarılan açıklamada, "Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırı uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırıdır ve bölgede gerginliğin artmasına hizmet etmektedir. İran İslam Cumhuriyeti'nin kısa süre içerisinde söz konusu meseleye açıklık getirmesini, buna izahat vermesini ve bu tür olayların gelecekte tekrarlanmaması için gerekli acil tedbirleri almasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık, saldırıyı kınadı.

Ayrıca açıklamada, Azerbaycan tarafının uygun karşılık tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu da belirtildi. Olayla ilgili İran Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermicilu'nun Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve İran tarafına bir protesto notasının sunulacağı ifade edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, İran topraklarından gerçekleştirilen İHA saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. İHA'ların teknik özelliklerinin ve saldırıların detaylarının araştırıldığı belirtilen açıklamada, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı, herhangi bir askeri gereklilik olmadığı halde İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemiz topraklarında sivil altyapıya karşı gerçekleştirilen saldırıları kesin bir şekilde kınamaktadır. Gerçekleşen olayda sorumluluğun tamamen İran'a ait olduğu vurgulanmıştır. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ülkemizin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması, sivil kişilerin ve sivil altyapının güvenliğinin sağlanması için gerekli karşılık tedbirlerini hazırlamaktadır ve bu saldırılar cevapsız bırakılmayacaktır" denildi.

İRAN'IN BATISINDA SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonu, ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağının İran'ın batısında düştüğünü bildirdi.

Kanalın haberine göre, uçak yere çarpmadan önce mürettebat paraşütle atladı. Mürettebatın İran topraklarında kaldığı ifade edildi.

Haberde, daha sonra ABD ve İsrail güçlerinden oluşan ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla mürettebatın kurtarıldığı öne sürüldü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 2 Mart'a yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in saldırılarının başlamasından beri 6 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 18 askerin yaralandığını duyurmuştu.

Açıklamada ayrıca 3 ABD savaş uçağının Kuveyt'te "dost ateşi" sonucu düşürüldüğü belirtilmişti.

AZERBAYCAN: NAHÇIVAN'A FÜZELER VE İHALAR DÜŞTÜ

