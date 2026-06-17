Nagihan Karadere evli mi, bekar mı, Nagihan Karadere eski eşi Uğur Gökçe kimdir?

Milli atlet kimliğinin yanı sıra televizyon dünyasındaki güçlü duruşuyla da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Nagihan Karadere'nin geçmiş evliliği, magazin dünyasında hala tazeliğini koruyan konular arasında yer alıyor. Ünlü yarışmacının kızı Ece Arven'in babasıyla olan geçmişi ve ayrılık süreci merak uyandırırken, kullanıcılar internet sitelerinde "Nagihan Karadere eski eşi Uğur Gökçe kimdir, ne zaman boşandılar ve neden ayrıldılar?" sorgularını gerçekleştiriyor. Karadere’nin fırtınalı evlilik geçmişini, eski eşinin kim olduğunu ve ünlü sporcunun güncel medeni durumuna dair tüm merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

NAGİHAN KARADERE EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü sporcu Nagihan Karadere, şu anda evli değildir ve bekar olarak hayatına devam etmektedir. Survivor parkurlarındaki mücadelesinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Karadere, yaşamını kızıyla birlikte sürdürmektedir.

NAGİHAN KARADERE’NİN ESKİ EŞİ UĞUR GÖKÇE KİMDİR?

Nagihan Karadere’nin geçmişteki evliliği, magazin takipçileri tarafından halen en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü atlet, geçmişte Uğur Gökçe ile dünyaevine girmiştir. Ancak çiftin evliliği fırtınalı bir sürecin ardından 2016 yılında resmi olarak sonlanmıştır. Kamuoyunda çok konuşulan bu boşanma davasının ardından ikilinin yolları tamamen ayrılmıştır.

NAGİHAN KARADERE’NİN ÇOCUĞU VAR MI?

Ünlü sporcunun Uğur Gökçe ile olan geçmiş evliliğinden dünyaya gelen bir evladı bulunmaktadır. Çiftin bu evlilikten Ece Arven adında bir kız çocukları olmuştur. Boşanma sürecinin ardından kızının velayetini alan Nagihan Karadere, her fırsatta hayattaki en büyük motivasyon kaynağının ve önceliğinin kızı Ece Arven olduğunu dile getirmektedir.

EVLİLİK HAZIRLIKLARI YAPTI MI?

Uzun süredir yalnız olan Nagihan Karadere, geçtiğimiz dönemde evlilik sinyalleri vererek hayranlarını heyecanlandırmıştı. Başarılı yarışmacı, 2024 yazında bir iş insanıyla evlilik yolunda olduğunu ve ciddi hazırlıklar yaptıklarını hayranlarıyla paylaşmıştı. Ancak magazin kulislerinden sızan bilgilere göre, bu iddialı hazırlıklara rağmen taraflar arasında resmi bir evlilik gerçekleşmemiştir. Ünlü atlet, evlilik planlarının hayata geçmemesinin ardından kariyerine ve kızıyla olan yaşantısına odaklanmayı tercih etmiştir.