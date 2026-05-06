Mutlak butlan davası ne zaman ertelendi? Mutlak butlan davası ne zaman?

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük iddialarıyla açılan ve “mutlak butlan” tartışmalarının merkezinde yer alan dava, Ankara’da görülen beşinci duruşmayla birlikte ertelendi. Peki, Mutlak butlan davası ne zaman? Mutlak butlan davası ne zaman ertelendi? Detaylar haberimizde.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ve kamuoyunda yakından takip edilen süreçte, "mutlak butlan" tartışmaları yargı gündemindeki yerini koruyor. Davanın son duruşmasında alınan ara kararlar ve ertelenme bilgisi, özellikle duruşma tarihi ve saatine ilişkin aramaları artırdı.

MUTLAK BUTLAN DAVASI NE ZAMANA ERTELENDİ?

CHP kurultayına ilişkin ceza davasının beşinci duruşması bugün Ankara’da görüldü. Dava kapsamında mahkeme heyeti, İBB yolsuzluk davası sanıkları arasında yer alan Adem Soytekin’in tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Bu karar, dosyanın seyri açısından dikkat çeken gelişmeler arasında değerlendiriliyor.

Duruşmada alınan ara karara göre, Adem Soytekin’in ilerleyen aşamada tanık sıfatıyla dinlenmesi planlanırken, mahkeme mevcut duruşmayı erteleme kararı aldı. Bu kapsamda dosyanın bir sonraki duruşma tarihi 1 Temmuz olarak belirlendi. Duruşmanın günü ve saati ise mahkeme takvimi doğrultusunda Ankara’da görülecek.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Davanın geçmişi, 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'a dayanıyor.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından 38'inci Olağan Kurultay'a şaibe karıştırıldığı iddia edilmiş; delegelerin oylarını rüşvet karşılığında satın alındığı öne sürülerek farklı mahkemelerde dava açılmıştı. Bu davalar 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti.

