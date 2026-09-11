Müstakbel Damat filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Müstakbel filmi oyuncuları kim, konusu ne?
Müstakbel Damat filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Müstakbel Damat filmi oyuncuları kim, konusu ne? İzleyicilerin merak ettiği bu sorular, filmin yeniden ekranlara gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. İşte Müstakbel Damat filmi hakkında merak edilenler.
Müstakbel Damat filmiyle ilgili detaylar izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Filmi izlemek isteyenler özellikle Müstakbel Damat’ın çekim yeri, çekim tarihi, oyuncu kadrosu ve konusunu araştırıyor. Peki, Müstakbel Damat filmi nerede ve ne zaman çekildi? Filmin oyuncuları kimler, konusu ne?
MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Müstakbel Damat filminin çekimleri İstanbul'da başladı ve ağırlıklı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildi. Filmin Kıbrıs çekimlerinin özellikle Girne'de yapıldığı belirtiliyor. Yapımın Kıbrıs sahnelerinde bölgenin doğal güzellikleri ve kendine özgü atmosferi de hikâyeye eşlik ediyor.
Filmin çekimleri yaklaşık beş hafta sürdü. Yapımın Kıbrıs ayağındaki çekimler tamamlandıktan sonra film post prodüksiyon sürecine girdi.
MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Müstakbel Damat'ın çekimleri 2019 yılında tamamlandı. Ancak film, çekimlerin tamamlanmasının ardından pandemi nedeniyle planlanan tarihte vizyona giremedi. İlk olarak 13 Mart 2020'de sinemalarda gösterime girmesi planlanan yapımın vizyon tarihi ertelendi.
Film nihayet 11 Kasım 2022'de sinemaseverlerle buluştu. Böylece çekimleri yıllar önce tamamlanan yapım, pandemi sürecinin ardından izleyici karşısına çıkmış oldu.
MÜSTAKBEL DAMAT OYUNCULARI KİMLER?
Filmin başrollerinde İlker Ayrık, Erdal Özyağcılar ve Hande Soral yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Nilgün Kasapbaşoğlu, Ayça Erturan, Aykut Taşkın, Suat Sungur, Ahu Sungur, Bilge Şen, Ferdi Akarnur, Ilgıt Uçum, Serkan Özcezarlı, M. Serdar Fırat ve Yücel Erten bulunuyor.
İlker Ayrık aynı zamanda filmin yönetmenliğini üstleniyor. Senaryo ise M. Serdar Fırat ve Serhat Sarı tarafından kaleme alındı.
MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİNİN KONUSU NE?
Müstakbel Damat, sevgilisi Sema ile evlenmek isteyen Hasan'ın, kız istemek için Kıbrıs'a gitmesiyle başlayan olayları konu alıyor. Hasan, Sema'nın ailesiyle tanışarak evlilik için onların onayını almak ister.
Ancak Hasan'ın Kıbrıs'a gelişi, Sema'nın ailesinin sakin hayatını kısa sürede değiştirir. Farklı yaşam tarzı, kültür ve şiveyle karşılaşan Hasan, bir yandan yaşadığı talihsizliklerle mücadele ederken diğer yandan bazı sırlarını Sema'nın babası Çetin Ali Baba'dan saklamaya çalışır. Bu süreçte ortaya çıkan beklenmedik olaylar, filmin komedi yönünü oluşturur.
MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİ HAKKINDA
Komedi türündeki Müstakbel Damat, 11 Kasım 2022'de vizyona girdi. Filmin yönetmenliğini İlker Ayrık, senaristliğini ise M. Serdar Fırat ve Serhat Sarı üstlendi. Yapımın merkezinde Hasan ve Sema'nın evlilik planları ile Hasan'ın müstakbel ailesiyle tanışma sürecinde yaşadığı eğlenceli olaylar bulunuyor.