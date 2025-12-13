Haberler

Mustafa Manaz kimdir? Mustafa Manaz neden gözaltına alındı, ne iş yapıyor?
Türkiye gündemine oturan uyuşturucu operasyonunun ardından Mustafa Manaz kamuoyunun dikkatini çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Mustafa Manaz ve Ebru Gülan tutuklanırken, gelişmeler sonrası vatandaşlar Mustafa Manaz'ın kim olduğunu merak etmeye başladı. Peki, Mustafa Manaz kimdir? Mustafa Manaz neden gözaltına alındı, ne iş yapıyor?

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve aralarında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da yer aldığı 8 şüpheli, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri verdi. Türkiye genelinde geniş yankı uyandıran operasyonun ardından Mustafa Manaz da kamuoyunun gündemine girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Mustafa Manaz ve Ebru Gülan tutuklanırken, yaşanan gelişmeler vatandaşların Mustafa Manaz'ın kim olduğuna yönelik merakını artırdı.

MUSTAFA MANAZ KİMDİR?

Mustafa Manaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında adı kamuoyuna yansıyan kişilerden biridir. Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasıyla birlikte Manaz'ın ismi de basında anılmıştır. Metinde Mustafa Manaz'ın yaşı, eğitimi veya özel hayatına dair başka bir bilgi yer almamaktadır.

MUSTAFA MANAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mustafa Manaz, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştır. Hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkân sağlamak" suçlarını işlediği iddiası bulunmaktadır.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınmış, ardından tutuklanmıştır.

MUSTAFA MANAZ NE İŞ YAPIYOR?

Verilen metinde Mustafa Manaz'ın mesleği veya hangi alanda çalıştığına dair herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Bu nedenle ne iş yaptığına ilişkin kesin bir ifade bulunmamaktadır.

