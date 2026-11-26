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Türk müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser'in eşi Nilüfer Keser'in hayatını kaybettiği açıklandı. Sanatçının 48 yıllık hayat arkadaşının vefat haberini duyurmasının ardından Mustafa Keser'in eşinin kim olduğu, ne zaman hayatını kaybettiği ve ölüm nedeni merak edilmeye başlandı. Peki, Mustafa Keser’in eşi kim, öldü mü, neden öldü? İşte detaylar...

MUSTAFA KESER'İN EŞİ KİM?

Mustafa Keser'in eşi Nilüfer Keser'dir. Çift, 1978 yılında evlendi ve 48 yıl süren evliliklerinden üç çocukları dünyaya geldi. Nilüfer Keser, yaşamını büyük ölçüde kamuoyunun gözünden uzak sürdürdü.

MUSTAFA KESER'İN EŞİ NİLÜFER KESER ÖLDÜ MÜ?

Mustafa Keser'in eşi Nilüfer Keser, 26 Kasım 2026 Perşembe günü hayatını kaybetti. Vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran sanatçı, paylaşımında 48 yıllık hayat arkadaşını kaybettiğini belirtti. Nilüfer Keser'in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

MUSTAFA KESER'İN EŞİ NEDEN ÖLDÜ?

Nilüfer Keser'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Mustafa Keser'in eşinin vefatına ilişkin açıklamasında hastalığın türü veya ölümüne dair başka bir tıbbi ayrıntı paylaşılmadı.