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Türk müziğinin tanınan isimlerinden Mustafa Keser'in aile hayatı, eşi Nilüfer Keser'in 26 Kasım 2026'da hayatını kaybetmesinin ardından yeniden gündeme geldi. 1978 yılında Nilüfer Keser ile evlenen sanatçının bu evlilikten üç erkek çocuğu bulunuyor. Mustafa Keser'in çocuklarının isimleri ve aile hayatına ilişkin ayrıntılar merak ediliyor.

MUSTAFA KESER'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Mustafa Keser'in, 1978 yılında evlendiği Nilüfer Keser ile birlikteliğinden üç erkek çocuğu dünyaya geldi. Yaklaşık 48 yıl süren evliliklerinden üç oğulları olan çiftin çocuklarının isimleri kamuoyuna yansıyan biyografi bilgilerinde yer alıyor.

MUSTAFA KESER'İN ÇOCUKLARI KİMLER?

Mustafa Keser ile Nilüfer Keser'in üç oğlunun isimleri şöyle:

Yunus Emre Keser

Cinuçen Emrah Keser

Celaleddin Erkan Keser

Sanatçının oğullarının eğitim ve meslek hayatlarına ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış ayrıntılı bilgiler sınırlı. En küçük oğlu Celaleddin Erkan Keser'in, babasının konser çalışmalarının hazırlık sürecinde destek verdiği biliniyor.

MUSTAFA KESER'İN EŞİ NİLÜFER KESER KİMDİR?

Nilüfer Keser, Mustafa Keser'in 1978 yılında evlendiği eşidir. Çiftin 48 yıl süren evliliklerinden üç erkek çocukları oldu. Nilüfer Keser, 26 Kasım 2026 tarihinde hayatını kaybetti. Vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Mustafa Keser, eşinden 48 yıllık hayat arkadaşı olarak söz etti.