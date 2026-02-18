Haberler

Mustafa Kemal Atatürk, Time dergisinin kapağında ilk kez hangi yıl yer almıştır?

Mustafa Kemal Atatürk, Time dergisinin kapağında ilk kez hangi yıl yer almıştır?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk'ün uzun bir aradan sonra Kanal D sahalarına döndüğü "Beyaz'la Joker" programı, izleyicileri hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. 4 Ocak 2026'da yayın hayatına başlayan yarışmada sorulan ilginç genel kültür soruları, sadece stüdyodaki yarışmacıları değil, ekran başındaki binlerce kişiyi de meraklandırarak arama motorlarına yönlendiriyor. Mustafa Kemal Atatürk, Time dergisinin kapağında ilk kez hangi yıl yer almıştır?

"Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker, her bölümüyle sosyal medyanın ve Google trendlerinin zirvesine yerleşiyor. Beyazıt Öztürk'ün samimi sunumuyla 3 milyon TL'lik büyük ödül için ter döken yarışmacılara yöneltilen Beyaz'la Joker soruları, izleyiciler tarafından da anlık olarak takip ediliyor. Ekran başındakilerin cevaplarını bulmak için birbiriyle yarıştığı o merak uyandıran soruları ve programın en güncel yanıtlarını sizler için bir araya getirdik." Mustafa Kemal Atatürk, Time dergisinin kapağında ilk kez hangi yıl yer almıştır?

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, TİME DERGİSİNİN KAPAĞINDA İLK KEZ HANGİ YIL YER ALMIŞTIR?

1923

1938

1928

1945

Cevap:

Mustafa Kemal Atatürk, Time dergisinin kapağında ilk kez hangi yıl yer almıştır?


BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu

Her şey 3 saniyede oldu! Ortada ne garson kaldı ne restoran
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, İYİ Parti binasına geldi

Mansur Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren ziyaret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Messi'ye selam vermeden geçince annesi devreye girdi

Minik çocuk ünlü ismi görmezden geldi, annesi hemen devreye girdi
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi