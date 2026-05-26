İzmir’de sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Güzelbahçe Belediyesi’ne yönelik dikkat çeken bir adım atıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, CHP’li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile belediyenin imar müdürünün de aralarında bulunduğu en az 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Peki, Mustafa Günay kimdir? Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay neden gözaltına alındı? Detaylar...

GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA GÜNAY KİMDİR?

Mustafa Günay, 1962 yılında Malatya’da dünyaya geldi. Eğitim hayatını tamamlamasının ardından 1985 yılında kamu görevine başlayan Günay, Türkiye’nin farklı şehirlerinde çeşitli kamu kurumlarında görev yaptı.

Kamudaki uzun yıllara dayanan hizmet sürecinin ardından emekli olan Mustafa Günay, 2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılarak aktif siyasi yaşamına başladı. Parti içerisinde farklı kademelerde görev alan Günay, özellikle Güzelbahçe’deki örgüt çalışmalarında etkin rol üstlendi.

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanlığı bünyesinde eğitimden sorumlu başkan yardımcılığı, ilçe sekreterliği ve örgütten sorumlu başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Mustafa Günay, parti teşkilatında uzun yıllar görev yaptı.

2010 ile 2023 yılları arasında Güzelbahçe Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Günay, 2024 yerel seçimlerinde CHP’den aday gösterildi ve seçimlerin ardından Güzelbahçe Belediye Başkanı oldu.

Evli ve iki çocuk babası olan Mustafa Günay, siyasi kariyerini yerel yönetim alanında sürdürmektedir.

MUSTAFA GÜNAY KAÇ YAŞINDA?

1962 doğumlu olan Mustafa Günay, 2026 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.

MUSTAFA GÜNAY NERELİ?

Mustafa Günay, Malatya doğumludur. Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli şehirlerinden biri olan Malatya’da dünyaya gelen Günay, eğitim ve çalışma hayatının ardından siyasi faaliyetlerini İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde sürdürdü.

MUSTAFA GÜNAY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon düzenlendi.

Operasyon çerçevesinde, CHP’li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile belediyenin imar müdürünün de aralarında bulunduğu en az 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturmanın içeriğine ilişkin resmi makamlar tarafından ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Yetkililerden gelecek yeni açıklamaların ardından operasyonun kapsamı ve gözaltı sürecine ilişkin detayların netlik kazanması bekleniyor.