Mustafa Düger Vakfı Adımı Sen Koy Projesi nedir? Mustafa Düger Vakfı yeni doğan bebeklere Ahi veya Neşet koyanlara 4 çeyrek altın mı veriyor?

Kırşehir’de başlatılan ve Mustafa Düger Vakfı tarafından koordine edilen “Adımı Sen Koy Projesi” sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Proje kapsamında yeni doğan bebeklerine “Ahi” veya “Neşet” ismini veren ailelere 4 çeyrek altın verileceği açıklanırken, uygulamanın detayları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Mustafa Düger Vakfı Adımı Sen Koy Projesi nedir, şartları nelerdir ve gerçekten altın veriliyor mu? İşte tüm ayrıntılar…

ADIMI SEN KOY PROJESİ NEDİR?

“Adımı Sen Koy Projesi”, Mustafa Düger Vakfı tarafından Kırşehir’in kültürel değerlerini ve simge isimlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirilen bir projedir. Proje kapsamında özellikle Ahi Evran ve Neşet Ertaş gibi Kırşehir’in önemli şahsiyetlerinin isimlerinin yeni doğan çocuklarda yaşatılması hedeflenmektedir. Lansmanı Kırşehir’de yapılan proje, hem kültürel mirasın korunmasını hem de isimler aracılığıyla bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlamaktadır.

4 ÇEYREK ALTIN MI VERİLİYOR?

Evet. Proje kapsamında, yeni doğan çocuklarına “Ahi” veya “Neşet” ismini veren ailelere 4 çeyrek altın hediye edileceği açıklanmıştır. Bu ödülün, ahiliğin temelini temsil eden “4 açık kapı” anlayışına atıf olarak verileceği belirtilmiştir. Uygulama, projeyi destekleyen aileler için teşvik niteliği taşımaktadır.

ŞARTLARI NELER?

Projenin açıklanan şartlarına göre, Kırşehir’de dünyaya gelen yeni doğan çocuklara “Ahi” veya “Neşet” isimlerinden birinin verilmesi gerekmektedir. Bu isimlerden birini tercih eden aileler, proje kapsamında 4 çeyrek altın almaya hak kazanmaktadır. Proje, Kırşehir’in kültürel değerlerini yaşatma amacı taşıdığı için isim şartı temel kriter olarak öne çıkmaktadır.