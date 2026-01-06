Mustafa Bozbey'e saldıran kim, adı ne, hangi partili (BURSA)?

Mustafa Bozbey'e yumruk atmaya kalkışan bir kişi, polis ve zabıta ekiplerinin hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Saldırıyı gerçekleştirmeye çalışan şahsın, daha önce CHP saflarında görev aldığı ve geçmişte CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik benzer bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

BOZBEY'E YÖNELİK SALDIRI GİRİŞİMİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yönelik fiziki saldırı girişimi yaşandı. Başkan Bozbey'e yumruk atmaya kalkışan bir kişi, polis ve zabıta ekiplerinin hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ŞAHSIN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırı girişiminde bulunan kişinin Recep B. olduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerde şahsın geçmişte CHP'de meclis üyeliği yaptığı bilgisine ulaşıldı. Recep B.'nin daha önce CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik de benzer bir saldırı teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.

OLAY BAŞKAN BURADA PROGRAMINDA YAŞANDI

Olay, "Başkan Burada" programı kapsamında Yıldırım ilçesinde düzenlenen buluşma sırasında meydana geldi. Başkan Bozbey, başkanlık karavanı önünde vatandaşlara hitap ettiği sırada Recep B. isimli şahıs tarafından saldırıya uğramak istendi.

GÜVENLİK EKİPLERİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Başkanın koruma ekibi, zabıta görevlileri ve bölgede bulunan resmi ekipler saldırganı kısa sürede kontrol altına aldı. Herhangi bir yaralanma yaşanmazken, şüpheli güvenlik güçleri tarafından emniyete götürüldü.

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Recep B.'nin emniyet müdürlüğünde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İlk değerlendirmelere göre saldırı girişiminin kişisel bir anlaşmazlıktan kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.