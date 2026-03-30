Mustafa Aydın kimdir, Şehit Polis Mustafa Aydın kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

Türkiye’yi yasa boğan şehit polis Mustafa Aydın ile ilgili son bilgiler gündemde. Peki Mustafa Aydın’ın yaşı kaçtı, hangi şehirden geliyordu ve evli mi, bekar mıydı? Şehit polisimizin yaşam öyküsüne dair tüm detaylar haberimizde sizlerle.

ŞEHİT POLİS MUSTAFA AYDIN KİMDİR?

İstanbul Başakaşahir'de polisleri taşıyan servis aracının karıştığı kazada kalp masajıyla hayata döndürülen polis memurundan acı haber geldi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan ikinci açıklamada " Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen kazada kalbi duran, yapılan kalp masayı sonrasında kalbi yeniden çalıştırılan polis memurumuz Mustafa Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kazada yaralanan 3’ü ağır toplam 29 yaralının tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

Şehit Polis Mustafa Aydın hakkında bilgiler henüz paylaşılmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.