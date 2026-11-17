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Mustafa Altıoklar, 17 Haziran 1958'de Ordu'nun Ünye ilçesinde doğdu. Ünlü yönetmenin baba tarafı Konyalı, anne tarafı ise Ünyeli. Altıoklar'ın Kürt kökenli olduğuna dair bilinen bir bilgi bulunmuyor. Yönetmen, yeniden gündeme gelen eski açıklamalarında "Kürt olsaydım" ifadesini kullanmıştı. Tıp eğitimi aldıktan sonra sinemaya yönelen Altıoklar, Türk sinemasının en çok konuşulan yönetmenleri arasında yer alıyor. İşte Mustafa Altıoklar'ın memleketi, ailesi, kariyeri ve neden gündemde olduğuyla ilgili tüm detaylar.

MUSTAFA ALTIOKLAR KÜRT MÜ?

Mustafa Altıoklar'ın Kürt kökenli olduğuna dair bilinen bir bilgi yok. Ailesinin kökleri Konya ve Ordu'ya dayanıyor. Altıoklar, gündeme gelen eski açıklamalarında kendisini Kürt olarak tanımlamamış, "Kürt olsaydım" diyerek konuşmuştu.

MUSTAFA ALTIOKLAR ASLEN NERELİ?

Mustafa Altıoklar, 17 Haziran 1958'de Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi. Babasının ailesi Konyalı, annesinin ailesi ise Ünyeli. İlkokul çağına kadar Ünye'de dayısının köy evinde büyüyen Altıoklar, daha sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşti.

MUSTAFA ALTIOKLAR'IN AİLESİ

Altıoklar'ın babası fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı bir doktor, annesi Ayten Hanım ise öğretmen. Yönetmenin ablası Emine ve yapımcı olan kardeşi Mehmet Altıoklar bulunuyor. Oyuncu Sarp Levendoğlu, Mustafa Altıoklar'ın yeğeni.

MUSTAFA ALTIOKLAR NEDEN GÜNDEMDE?

Mustafa Altıoklar'ın yıllar önce katıldığı bir programda Kürt meselesine ilişkin yaptığı açıklamalar sosyal medyada yeniden paylaşıldı. Yönetmenin bu konuşmasında Türklerle Kürtlerin ilişkisine, özerklik ve referandum gibi konulara dair görüşleri yer alıyordu. Görüntülerin yeniden yayılması, sosyal medyada tartışma başlattı.

MUSTAFA ALTIOKLAR KİMDİR?

1976'da Ankara Koleji'ni bitiren Altıoklar, Hacettepe Tıp Fakültesi'nde başladığı eğitimini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladı ve fizyoterapist olarak mezun oldu. Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında ihtisas yapan Altıoklar, daha sonra sinemaya yöneldi. Türk Film Yönetmenleri Derneği'nin başkanlığını da yapan Altıoklar'ın imzasını taşıyan yapımlar arasında İstanbul Kanatlarımın Altında, Ağır Roman, Asansör, Fosforlu Cevriye, O Şimdi Asker, Banyo ve Beyza'nın Kadınları gibi filmler ile Lise Defteri ve 3. Tür gibi diziler bulunuyor.