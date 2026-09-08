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Mustafa Aktaş kimdir? Kuaför Mustafa Aktaş kaç yaşında, nereli?

Mustafa Aktaş kimdir? Kuaför Mustafa Aktaş kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medyada paylaştığı makyaj videoları ve özellikle dikkat çeken gelin makyajlarıyla adından söz ettiren Mustafa Aktaş, son dönemde merak edilen isimler arasında yer alıyor. Özellikle aşiret düğünlerinde yaptığı makyaj çalışmalarıyla geniş bir kitleye ulaşan Aktaş'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, kuaför Mustafa Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gelin makyajındaki çalışmaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Mustafa Aktaş, özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerindeki düğün organizasyonlarında yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Makyaj sanatçılığı alanındaki kariyerinin yanı sıra sosyal medyada ürettiği içeriklerle de takip edilen Aktaş hakkında "Mustafa Aktaş kimdir?", "Mustafa Aktaş kaç yaşında?" ve "Mustafa Aktaş nereli?" sorularına yanıt aranıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

MUSTAFA AKTAŞ KİMDİR?

Mustafa Aktaş, makyaj sanatçısı ve sosyal medya içerik üreticisi olarak tanınan isimlerden biridir. Özellikle gelin makyajı ve gösterişli düğün organizasyonlarında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Aktaş, sosyal medya platformlarında paylaştığı makyaj videolarıyla da geniş bir kitleye ulaşmıştır.

MUSTAFA AKTAŞ KAÇ YAŞINDA?

23 Ekim 1995 doğumlu olan Mustafa Aktaş, 2026 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

MUSTAFA AKTAŞ NERELİ

Mustafa Aktaş, Adana doğumludur ve aslen Gaziantepli olduğu belirtilmektedir. Mesleki çalışmalarını İstanbul merkezli sürdüren Aktaş, Türkiye'nin farklı şehirlerinde özellikle düğün ve özel davet organizasyonlarında makyaj çalışmaları yapmaktadır.

MUSTAFA AKTAŞ'IN KARİYERİ

Mustafa Aktaş'ın kariyerinde profesyonel makyaj sanatçılığı öne çıkıyor. Gelin makyajı, özel davet makyajları ve dijital içerik üretimi alanlarında çalışmalar yapan Aktaş, özellikle aşiret düğünlerinde gerçekleştirdiği makyaj uygulamalarıyla tanınıyor. Sosyal medya hesaplarında makyaj çalışmalarına ilişkin videolar ve içerikler paylaşarak bilinirliğini artıran Aktaş, görsel içerik üretimindeki deneyimini de mesleğiyle birleştiriyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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