Musaba sakatlandı mı, Musaba kaç maç yok, ne zaman dönecek?

Takımını yakından ilgilendiren Musaba sakatlığı gündeme bomba gibi düştü. Musaba sakatlandı mı, kaç maç yok ve sahalara dönüş tarihi belli oldu mu? Yıldız oyuncunun durumu ve teknik ekibin planı haberimizde…

MUSABA MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeniçarşıspor ile oynadığı karşılaşmada Anthony Musaba talihsiz bir sakatlık yaşadı. Maçın ilk dakikalarında yaşadığı problem sonrası bir süre oyunda kalan Hollandalı futbolcu, devam edemeyeceğini teknik ekibe bildirdi.

23. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI

Karşılaşmanın 22. dakikasında değişiklik talebinde bulunan Musaba, bir dakika sonra oyundan alındı. Sarı-lacivertli ekipte Musaba'nın yerine milli futbolcu Mert Müldür sahaya dahil oldu.

SAHA KENARINDA MORALİ BOZUKTU

Fenerbahçe formasıyla kısa sürede etkili bir performans sergileyen Musaba'nın, oyundan çıkarken üzgün olduğu gözlendi. Sarı-lacivertli formayla çıktığı iki maçta iki asistlik katkı sağlayan genç oyuncunun durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.