Muş okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Muş'ta okul yok mu (MUŞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Muş'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle öğrenciler ve veliler, "Muş okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Muş'ta okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Muş Valiliği'nden kar tatiline ilişkin yapılacak resmi açıklamalar yakından takip edilirken, hava koşullarının seyrine göre eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor.
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Muş'ta, 14 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. Muş Valiliği kar tatili açıklaması beklenirken, öğrenciler, öğretmenler ve veliler "Muş'taokul var mı, yok mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
MUŞ HAVA DURUMU
Muş'ta Hava Soğuk ve Karla Karışık Yağışlı
Muş'ta hava, çarşamba günü hafif kar yağışlı geçecek. Sıcaklıklar gündüz -4°C ile -6°C arasında değişirken, gece sıcaklıkları -6°C ile -8°C civarında olacak. Rüzgâr hızları saatte 7–14 km arasında seyrederken, nem oranı %69–82 arasında olacak.
Saatlik Hava Durumu (Çarşamba)
00.00–03.00: Hafif kar yağışlı, sıcaklık -6°C, rüzgâr hızı 4 km/saat
03.00–06.00: Çok bulutlu, sıcaklık -7°C, rüzgâr hızı 3 km/saat
06.00–09.00: Çok bulutlu, sıcaklık -6°C, rüzgâr hızı 4 km/saat
09.00–15.00: Hafif kar yağışlı, sıcaklık -5°C ile -4°C, rüzgâr hızı 4 km/saat
15.00–24.00: Çok bulutlu, sıcaklık -6°C ile -8°C, rüzgâr hızı 2–3 km/saat
5 Günlük Hava Durumu Tahmini
14 Ocak Çarşamba: Hafif kar yağışlı, gündüz en yüksek -4°C, gece en düşük -6°C
15 Ocak Perşembe: Soğuk, gündüz en yüksek -7°C, gece en düşük -14°C
16 Ocak Cuma: Soğuk, gündüz en yüksek -8°C, gece en düşük -16°C
17 Ocak Cumartesi: Soğuk, gündüz en yüksek -4°C, gece en düşük -12°C
18 Ocak Pazar: Soğuk, gündüz en yüksek -8°C, gece en düşük -14°C
Yetkililer, buzlanma ve görüş mesafesinde azalma riskine karşı özellikle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.
MUŞ OKULLAR TATİL Mİ?
14 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.