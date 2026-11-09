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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yaşanan gelişmeler gündeme geldi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç, BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile birlikte sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Peki, Murat Yönaç kimdir, kaç yaşında, nereli? Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç neden tutuklandı? Detaylar...

MURAT YÖNAÇ KİMDİR?

1983 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Murat Yönaç, bilgisayar mühendisliği ve hukuk alanlarında eğitim almış, bankacılık ve finans sektöründe uzun yıllar görev yapmış bir isimdir. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Yönaç, 2016 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimini tamamladı. Ardından Londra'da bulunan Queen Mary Üniversitesi The School of Law'da Computer and Communications Law LL.M. programında yüksek lisans yaptı.

Meslek hayatına 2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) başlayan Murat Yönaç, kurumda görev yaptığı süre boyunca bankaların bilgi sistemlerine yönelik denetim faaliyetlerinde yer aldı. Elektronik bankacılık düzenlemeleri ve 6493 sayılı Kanun kapsamındaki ödeme hizmetleri düzenlemeleri başta olmak üzere, bankacılık sektörünün bilgi sistemlerine ilişkin çeşitli düzenlemelerin hazırlanmasına katkıda bulundu.

2019 yılının sonunda Düzenleme Daire Başkanı olarak görevlendirilen Yönaç'ın bu dönemde dijital (şubesiz) bankaların faaliyet esasları ve servis modeli bankacılığına ilişkin düzenlemelerin hayata geçirilmesinde görev aldığı belirtildi.

BDDK'da 17 yıl görev yapan Murat Yönaç, Ocak 2023'te başkan yardımcılığı görevini sürdürürken kendi isteğiyle kurumdan ayrıldı. Bu tarihten itibaren Adil Grup bünyesindeki varlık yönetimi, elektronik para, finansman ve tasarruf finansman şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

Murat Yönaç, 18 Mart 2025 tarihinden itibaren ise Adil Katılım Bankası A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

MURAT YÖNAÇ KAÇ YAŞINDA?

1983 doğumlu olan Murat Yönaç, 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

MURAT YÖNAÇ NERELİ?

Murat Yönaç, Elazığ doğumludur. 1983 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Yönaç, eğitim hayatını Boğaziçi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde sürdürmüş, yüksek lisans eğitimini ise Londra'daki Queen Mary Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

ADİL KATILIM BANKASI GENEL MÜDÜRÜ MURAT YÖNAÇ NEDEN TUTUKLANDI?

Murat Yönaç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yönaç, adli makamlara sevk edildi.

Sevk edildiği adli makamlarca hakkında tutuklama kararı verilen Murat Yönaç, cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen de tutuklandı.

Böylece fon soruşturmasında gözaltına alınan Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç ve BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen'in tutuklandığı bildirildi.