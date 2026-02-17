Murat Öztürk gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Murat Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlülere ve iş dünyasından dikkat çeken isimlere uzanan soruşturma dalgasında bu kez Murat Öztürk adı öne çıktı. Gözaltı listesinde yer aldığı belirtilen Öztürk gerçekten operasyon kapsamında mı? Hakkındaki iddialar neleri kapsıyor? Kamuoyunun çok yakından tanımadığı Murat Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MURAT ÖZTÜRK GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişi arasında Murat Öztürk de yer aldı.

MURAT ÖZTÜRK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma;

TCK-191: Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak

TCK-227: Fuhuşa teşvik ve aracılık etme

TCK-190: Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak

suçlamaları kapsamında yürütülmektedir.

Murat Öztürk de bu soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmıştır.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer isimler şunlardır:

Hakan Tunçelli

Murat Dalkılıç

Kaan Tangöze

Murat Cevahiroğlu

Barış Talay

Hakan Kakız

Kemal Doğulu

Murathan Kurt

Nailcan Kurt

Alihan Taşkın

Tolga Sezgin

Ramazan Bayar

Aygün Aydın

Buse Görkem Narcı

İsmail Hacıoğlu

Furkan Koçan

Başsavcılık açıklamasına göre toplam 25 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, 17 kişi gözaltına alınmış, 1 kişinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş ve diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürmektedir.