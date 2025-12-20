Murat Övüç neden tutuklandı, ne paylaştı?

Sosyal medyada paylaşılan bir video üzerinden başlayan süreç, Murat Övüç'ün adliyeye sevk edilmesiyle devam etti. Fenomen ismin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede hakkında karar verildi.

MURAT ÖVÜÇ NEDEN TUTUKLANDI?

Murat Övüç'ün, bir uçak yolculuğu sırasında çektiği ve "Parsel Parsel Eylemişler Dünyayı" şarkısı eşliğinde yayımladığı başörtülü video sonrası savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Video, kısa sürede sosyal medyada yayılırken, içerikle ilgili tepkiler art arda geldi. Bunun üzerine Övüç hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla işlem yapıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Övüç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Övüç, tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, dosya kapsamındaki değerlendirmelerin ardından tutuklama kararı verdi.

Övüç, video yeniden gündeme geldikten sonra yaptığı açıklamada tepkilere değindi. Açıklamasında, söz konusu paylaşımın üç yıl önce yapıldığını belirten fenomen, artık farklı bir çizgide olduğunu söyledi.

O videodan bir kare: