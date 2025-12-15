Haberler

Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez öldü mü, ne zaman öldü?

Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez öldü mü, ne zaman öldü?
2014 yılında yaşamını yitiren usta sanatçı Murat Göğebakan'ın yaklaşık 11 yıl süren evliliğiyle tanınan eski eşi Sema Bekmez, 1969'da İstanbul'da doğdu. Uzun yıllar kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri olan Bekmez hakkında zaman zaman çeşitli iddialar gündeme geldi. Bu noktada "Sema Bekmez hayatını kaybetti mi, ölüm tarihi var mı?" soruları sıkça araştırılmaya başlandı.

Mesleki yaşamında oyuncu menajeri olarak faaliyet gösterdiği bilinen Sema Bekmez, Murat Göğebakan'ın hastalık süreciyle de sıkça anıldı. Sanatçının annesi Hatice Göğebakan, oğlunun tedavi gördüğü dönemde yaşadığı ihanet ve maddi sıkıntıların onu derinden etkilediğini dile getirmişti. Bu açıklamaların ardından, Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in vefat edip etmediği ve ne zaman öldüğüne dair sorular yeniden gündeme geldi.

SEMA BEKMEZ KİMDİR?

Sema Bekmez, 2000 yılında sanatçı Murat Göğebakan ile evlenmesiyle kamuoyunun tanıdığı bir isim hâline geldi. Yaklaşık 11 yıl süren bu evlilik, 2011 yılında sona erdi. Çiftin bu birliktelikten Bülent adında bir oğlu dünyaya geldi. Bekmez, profesyonel yaşamında menajerlik ve organizasyon alanında çalışmalar yürütüyordu.

Murat Göğebakan'ın 2009 yılında kanserle mücadele etmeye başlamasının ardından, hastalığı atlattığı dönemde evliliklerinde ciddi sorunlar yaşandı ve kısa süre sonra ayrılık kararı alındı. Evliliğin bitişine ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialar arasında ihanet söylentileri de yer aldı. Murat Göğebakan, 31 Temmuz 2014 tarihinde hayatını kaybederken, çift boşanmayı 2011 yılında kesin olarak tamamlamıştı. Sema Bekmez ise 6 Kasım 2020'de yaşamını yitirdi. 51 yaşında hayatını kaybeden Bekmez'in, şeker koması geçirdiği bilgisi paylaşıldı.

SEMA BEKMEZ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Sema Bekmez'in vefatının ardından olayın netleşmesi amacıyla adli süreç başlatıldı. Ev arkadaşı, ilk ifadesinde Bekmez'in ağzından beyaz renkli bir sıvı geldiğini fark ettiğini ve bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verdiğini belirtti.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi sonucunda, Bekmez'in ölüm nedeninin kalp damar yetmezliği olduğu tespit edildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda savcılık, olayda şüpheli bir duruma rastlanmadığını belirterek dosyayı kapattı.

