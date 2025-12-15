Murat Göğabakan ne kanseriydi, hastalığı neydi?

ATV'de bu akşam yeniden izleyiciyle buluşan Murat Göğebakan : Kalbim Yaralı filminin ardından, usta müzisyenin hayatı ve vefat nedeni yeniden gündeme geldi. Anadolu'nun duygusunu rock müzikle ustalıkla birleştiren Murat Göğebakan ; kendine özgü yorumu, güçlü sesi ve yüreğe dokunan sözleriyle geniş bir hayran kitlesi edinmişti. "Ay Yüzlüm", "Ben Sana Aşık Oldum" ve "Vurgunum" gibi eserleriyle hafızalarda yer eden sanatçının, yakalandığı hastalık ve kanser türü bugün hâlâ merak ediliyor.

MURAT GÖĞEBAKAN KİMDİR?

Murat Göğebakan, 9 Ekim 1968 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen Malatyalı bir babanın ve Gaziantepli bir annenin çocuğu olan sanatçı, ailesinin Almanya'da çalışması nedeniyle çocukluk yıllarını Adana ile Almanya arasında geçirdi. Eğitim hayatını Adana'da sürdüren Göğebakan, lise öğreniminin ardından 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na kabul edilerek profesyonel müzik eğitimi almaya başladı.

Konservatuvardan mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı; bu süreçte gitar dersleri verdi ve müzikal altyapısını derinleştiren özel eğitimler aldı. Sanat hayallerini büyütmek isteyen Göğebakan, 1995 yılında İstanbul'a yerleşti. Bir yıl sonra yayımlanan "Ben Sana Aşık Oldum" albümüyle müzik dünyasında büyük ses getirdi. Bu albüm sayesinde Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" seçildi ve kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

"Kara Gözlüm" ve "Öyle ki Hasretimsin" gibi parçalarla başarısını pekiştiren sanatçı, Türk rock ve Anadolu rock müziğinin önemli temsilcileri arasında yer aldı. 2002'de çıkan "Ayyüzlüm" albümü satış rekorları kırarak müzik kariyerinin zirve noktalarından biri oldu. Ardından yayımladığı "Yaralı", "Sana Olan Aşkım Şahit" ve "Aşkın Gözyaşları" albümleriyle üretkenliğini sürdürdü.

Göğebakan, Cem Karaca, Barış Manço ve Zülfü Livaneli gibi Türk müziğinin efsane isimlerinin eserlerini de yorumladı; birçok sanatçıyla düet çalışmaları yaptı. 2014 yılında bestelediği "Uzun Adam" adlı şarkı ile de gündeme geldi. Sevenlerinin kendisine "Murat Abi" diye hitap ettiği sanatçı, kendisini "Sevgi Adamı" olarak tanımlamış ve bu lakapla anılmaya devam etmiştir.

MURAT GÖĞEBAKAN HASTALIĞI NEYDİ, NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Murat Göğebakan, 2009 yılının Mayıs ayında basit bir rahatsızlık şüphesiyle başvurduğu hastanede lösemi, yani kan kanseri teşhisiyle sarsıldı. Zorlu geçen tedavi sürecinin ardından 2010 yılında hastalığı yendiğini açıklayan sanatçı, bir süre sağlığına kavuştu. Ancak 2013 yılında hastalık yeniden ortaya çıktı ve Göğebakan bu kez daha ağır bir mücadele sürecine girdi.

Tedavisi devam ederken 24 Temmuz 2014'te durumu ağırlaşan sanatçı hastaneye kaldırıldı. Murat Göğebakan, 31 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul'da, henüz 46 yaşındayken hayata veda etti. Yapılan açıklamada ölüm nedeninin, lösemiye bağlı gelişen ani kalp durması olduğu belirtildi.

Sanatçının cenazesi İstanbul Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, doğup büyüdüğü şehir olan Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Murat Göğebakan'ın vefatı, müzik camiasında ve hayranları arasında derin bir üzüntüye neden olurken, pek çok kişi onu "erken kaybedilmiş büyük bir değer" olarak tanımladı.