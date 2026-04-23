Murat Arkın eşi Deniz Cüreklibatur kimdir, çocuğu var mı?

Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın’ın oğlu olan ve hem yakışıklılığı hem de oyunculuk yeteneğiyle babasının mirasını başarıyla temsil eden Murat Arkın, özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. Sosyal medyada yaptığı aile paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu hakkında en çok aratılan "Murat Arkın eşi Deniz Cüreklibatur kimdir, ne iş yapıyor?" ve " Murat Arkın'ın çocuğu var mı?" sorularının yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte Cüreklibatur ailesinin merak edilen yaşamı...

MURAT ARKIN EŞİ DENİZ CÜREKLİBATUR KİMDİR?

Murat Arkın’ın (gerçek adıyla Murat Cüreklibatur) eşi olan Deniz Cüreklibatur, sanat dünyasından uzak, daha sade bir yaşam sürmeyi tercih eden bir isimdir. Uzun yıllardır Murat Arkın ile evli olan Deniz Cüreklibatur, eşiyle birlikte hayatının büyük bir bölümünü İngiltere’nin başkenti Londra’da geçirmektedir.

Çiftin birlikteliği, Murat Arkın’ın yazılım sektöründe çalıştığı yıllara dayanmaktadır. Deniz Cüreklibatur, sosyal medyada eşi Murat Arkın’ın sık sık "hayat arkadaşım" ve "yol arkadaşım" notlarıyla paylaştığı, zarafeti ve aileye olan bağlılığıyla bilinen bir isimdir. Cüneyt Arkın’ın da sağlığında çok sevdiği ve kızı gibi gördüğü gelinlerinden biri olan Deniz Cüreklibatur, ailenin manevi bağlarının korunmasında önemli bir rol oynamaktadır.

MURAT ARKIN’IN KAÇ ÇOCUĞU VAR? İŞTE CÜREKLİBATUR AİLESİNİN ÇOCUKLARI

Murat Arkın ve Deniz Cüreklibatur çiftinin mutlu evliliklerinden 3 çocukları bulunmaktadır. Aile hayatını kameralardan uzakta, Londra’nın sakinliğinde yaşamayı tercih eden çiftin çocuklarının isimleri ise şöyledir:

• Polat Cüreklibatur

• Tara Cüreklibatur

• Arkın Cüreklibatur

Çocuklar, dedeleri efsane aktör Cüneyt Arkın’ın vefatından önce sık sık Türkiye’ye gelerek dedeleriyle vakit geçirmiş, bu anlar Murat Arkın tarafından duygusal karelerle takipçileriyle paylaşılmıştı. Murat Arkın, çocuklarının hem Türk kültürünü öğrenmesi hem de dedelerinin mirasına sahip çıkması için büyük bir özen göstermektedir.

MURAT ARKIN VE DENİZ CÜREKLİBATUR’UN LONDRA YAŞAMI

Murat Arkın, her ne kadar Türkiye’de dizilerde ve sinema filmlerinde (özellikle Dağ 2 ve Börü gibi yapımlarda) boy gösterse de, asıl mesleği olan bilgisayar programcılığını Londra’da sürdürmektedir. Eşi Deniz Cüreklibatur ile birlikte kurdukları düzen, çocuklarının eğitimi ve iş hayatı üzerine Londra merkezli şekillenmiştir.

Sosyal medya paylaşımlarında samimiyetleriyle ön plana çıkan çift, magazin dünyasının kaosundan uzak, spor ve aile odaklı bir yaşam sürmektedir. Takipçileri, Murat Arkın’ın eşine olan aşkını her fırsatta dile getirmesini ve çocuklarıyla olan sevgi dolu bağını takdirle karşılamaktadır.