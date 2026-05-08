CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen olağanüstü toplantı sonrası alınan karar, kent siyasetinde dikkat çeken gelişmelerden biri oldu. CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılacağı öğrenilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak’ın görevden alınması, parti içerisinde yaşanan hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Peki, Murat Albayrak kimdir? Murat Albayrak neden görevden alındı? Detaylar...

MURAT ALBAYRAK KİMDİR?

Murat Albayrak, CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten isim olarak siyasi gündemde yer aldı. Özellikle Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a yakınlığıyla bilinen Albayrak, CHP teşkilatı içerisindeki çalışmalarıyla tanınıyordu.

Afyonkarahisar’daki yerel siyasi süreçlerde aktif görev üstlenen Murat Albayrak’ın adı, son günlerde Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki gelişmelerin ardından daha fazla gündeme geldi.

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen olağanüstü toplantı sonrasında görevden alınan Albayrak hakkında yapılan değerlendirmelerde, parti içerisindeki son siyasi gelişmelerin etkili olduğu belirtildi.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Murat Albayrak’ın görevden alınması kararı, CHP yönetiminin gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından alındı. Sürece ilişkin resmi açıklamalar ve parti kaynaklarından gelen bilgiler, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı.

MURAT ALBAYRAK NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nda yapılan olağanüstü toplantıda Murat Albayrak’ın görevden alınmasına karar verildi. ANKA’nın aktardığı bilgilere göre Albayrak’ın, AK Parti’ye katılacağını açıklayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a yakınlığıyla bilindiği ifade edildi.

Görevden alma kararının, Burcu Köksal’ın CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçeceğini açıklamasının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Parti yönetiminin olağanüstü toplantı kararı aldığı süreçte, teşkilat içerisinde yoğun görüşmeler yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan CHP’li bazı yöneticilerin Burcu Köksal’a ulaşamadığı öne sürüldü. CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz ise yaptığı açıklamada, “Maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiş, maalesef direnememiştir. Direnen belediye başkanlarımız gibi o dirayeti gösterememiştir” ifadelerini kullandı.

Yaşanan gelişmeler sonrası CHP İl Başkanlığı ve belediye binası önünde toplanan partililer protesto gösterileri düzenledi. Kalabalığın “Başkan yapma” sloganları attığı aktarıldı.

Afyonkarahisar siyasetinde dikkat çeken bu gelişmelerin ardından hem CHP teşkilatındaki sürecin hem de Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılım sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.