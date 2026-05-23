Münir Özkul kaç kez evlendi, eşleri kim? Münir Özkul'un kaç çocuğu var?

Münir Özkul, Türk sinemasının Yeşilçam dönemine damga vuran en önemli karakter oyuncularından biridir. “Hababam Sınıfı” ve “Bizim Aile” gibi yapımlardaki unutulmaz rolleriyle tanınan usta sanatçının özel hayatı ve evlilikleri de uzun yıllar merak konusu olmuştur. Peki, Münir Özkul kaç kez evlendi, eşleri kim? Münir Özkul'un kaç çocuğu var? Detaylar...

Türk sinemasının "baba adam" karakterleriyle özdeşleşen isimlerinden Münir Özkul, özellikle Yeşilçam döneminde yer aldığı yapımlarla hafızalara kazınmıştır. Hababam Sınıfı serisindeki "Mahmut Hoca" ve Bizim Aile filmindeki "Yaşar Usta" karakterleri, onun oyunculuk kariyerinin simge rolleri arasında yer alır.

MÜNİR ÖZKUL KAÇ KEZ EVLENDİ?

Münir Özkul hayatı boyunca 4 kez evlilik yapmıştır. Bu evlilikler, sanatçının hem özel hayatının dönemsel değişimlerini hem de yaşamındaki farklı süreçleri yansıtan önemli başlıklar arasında yer alır.

MÜNİR ÖZKUL EŞLERİ KİM?

Münir Özkul’un eşleri, Türk sinema tarihine dair biyografik çalışmalar ve kaynaklarda şu şekilde yer almaktadır:

Şadan Işık

Sanatçının ilk eşidir. Bu evlilikten çocuklarının olduğu bilinmektedir.

Suna Selen

İkinci eşi olan Suna Selen ile 1960’lı yıllarda evlenmiş, bu birliktelik 1970’lerin ortalarına kadar sürmüştür. Bu evlilikten Güner Özkul dünyaya gelmiştir.

Yaşar Hanım

Üçüncü evliliğini yaptığı Yaşar Hanım ile olan birlikteliği, önceki evliliklere göre daha kısa sürmüştür.

Umman Özkul

Son eşi olan Umman Özkul ile 1980’li yılların ortalarından itibaren evlidir. Uzun yıllar süren bu evlilik, sanatçının hayatındaki son birliktelik olarak bilinmektedir.

