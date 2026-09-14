Müller öldü mü, Thomas Müller öldü mü, yaşıyor mu?

Thomas Müller’in öldüğüne dair sosyal medyada ortaya atılan iddialar futbolseverlerin dikkatini çekti. Kariyeri boyunca Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı formasıyla önemli başarılara imza atan Müller’in yaşayıp yaşamadığı ve hakkındaki son durum merak konusu oldu.

Thomas Müller öldü mü, yaşıyor mu soruları futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Vancouver Whitecaps forması giyen Alman futbolcuyla ilgili sosyal medyada ortaya atılan ölüm iddiaları sonrası yıldız oyuncunun sağlık durumu merak konusu oldu. Müller’in son durumuna ilişkin detaylar araştırılıyor.

THOMAS MÜLLER ÖLDÜ MÜ?

Bayern Münih'in efsane isimlerinden Thomas Müller’in hayatını kaybettiği yönündeki iddialar sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Ancak bu iddiaları doğrulayan herhangi bir güvenilir resmi açıklama bulunmuyor. Aksine, 13 Eylül 2026 tarihli gelişmeler Müller’in hayatta olduğunu ve futbol kariyerini sürdürdüğünü gösteriyor.

THOMAS MÜLLER YAŞIYOR MU?

Thomas Müller yaşıyor. Alman futbolcunun ölümüne ilişkin ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı görülüyor. Müller’in 37. yaş günü de 13 Eylül 2026 tarihinde gündeme gelirken, Bayern Münih’in resmi sosyal medya hesabından futbolcunun doğum günü kutlandı.

THOMAS MÜLLER NEDEN MAÇ KADROSUNDA YOK?

Müller’in Vancouver Whitecaps’in maç kadrosunda yer almamasının nedeninin ise yaşadığı sakatlık olduğu belirtildi. Kanada merkezli The Province gazetesinin 13 Eylül tarihli haberine göre futbolcu, 9 Eylül’de Los Angeles Galaxy ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sağ uyluk bölgesine aldığı darbe nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

MÜLLER'İN SAKATLIĞI "DEAD LEG" OLARAK TANIMLANDI

Haberde Müller’in yaşadığı sakatlık, futbolda kas bölgesine alınan darbe sonrasında oluşan ağrı ve sertliği ifade eden “dead leg” terimiyle tanımlandı. Bu nedenle futbolcunun karşılaşma kadrosunda yer almaması, ölüm iddialarıyla değil sakatlığıyla ilgili bir durum olarak değerlendiriliyor.

THOMAS MÜLLER'İN SON DURUMU

Thomas Müller’in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, mevcut bilgiler futbolcunun hayatta olduğunu ve kariyerine devam ettiğini ortaya koyuyor. Sosyal medyada yayılan “Thomas Müller öldü” şeklindeki paylaşımların ise güvenilir bir kaynağa dayanmadığı görülüyor.