Mükremin Gezgin neden tutuklandı, Mükremin Gezgin hapiste mi?

Mükremin Gezgin neden tutuklandı, Mükremin Gezgin hapiste mi?
Güncelleme:
Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Mükremin Gezgin hakkında ortaya atılan iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. "Mükremin Gezgin neden tutuklandı, Mükremin Gezgin hapiste mi?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasına girerken, yaşanan gelişmelere ilişkin detaylar merak konusu oldu.

Son günlerde sosyal medyada gündemden düşmeyen Mükremin Gezgin ile ilgili tutuklama iddiaları kafaları karıştırdı. "Mükremin Gezgin neden tutuklandı?" ve "Mükremin Gezgin hapiste mi?" sorularına yanıt arayan kullanıcılar, olayın perde arkasında ne yaşandığını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

MÜKREMİN GEZGİN UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINDI

Sanal medyada tanınan isimlerden biri olan Mükremin Gezgin, uyuşturucuya ilişkin yürütülen bir soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. Hakkındaki iddialar sonrası emniyete götürülen Gezgin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a sevk edildi.

İSTANBUL ADLİYESİ'NDE HÂKİM KARŞISINA ÇIKTI

Emniyetteki sürecin sona ermesinin ardından Gezgin, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Burada savcılık ve mahkeme sürecinden geçen sanal medya fenomeni, çıkarıldığı duruşmada hâkim karşısına çıktı.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Mahkeme, Mükremin Gezgin hakkında "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek" suçlamaları kapsamında tutuklama kararı verdi. Kararın çarşamba günü alındığı öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tutuklama kararının ardından Gezgin'in cezaevine sevk edildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılabileceği belirtildi.

Osman DEMİR
500

