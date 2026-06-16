Yeni sezon dizileri arasında yer alan Muhtemel Aşk için geri sayım sürerken, izleyiciler “Muhtemel Aşk ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor?” sorusuna yanıt arıyor. Yapımın yayın tarihi ve yayınlanacağı kanal bilgisi, dizi severlerin en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor.

MUHTEMEL AŞK NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA? SHOW TV YENİ DİZİSİ İÇİN GERİ SAYIM

Yeni sezon dizileri arasında merakla beklenen yapımlardan biri olan “Muhtemel Aşk” için yayın tarihi belli oldu. Romantik drama türündeki dizi, izleyiciler tarafından şimdiden ilgiyle araştırılmaya başlandı. Peki Muhtemel Aşk ne zaman başlıyor ve hangi kanalda yayınlanacak?

MUHTEMEL AŞK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV’nin yeni dizisi Muhtemel Aşk, 18 Haziran Perşembe günü saat 20.00’de ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin yayın tarihi netleşirken, izleyiciler ilk bölümde yaşanacak gelişmeleri merakla bekliyor.

MUHTEMEL AŞK HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Muhtemel Aşk dizisi Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yeni yapım, kanalın iddialı projeleri arasında gösterilirken yayın akışında prime time kuşağında yer alacak.

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

30’lu yaşlarında güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran Defne, hayatını düzenli ve kontrollü bir şekilde sürdürmektedir. Ancak zamanla ne kadar yorulduğunu ve yalnızlaştığını fark eden Defne, hayatında ilk kez gerçek bir aşka kapı aralamaya başlar.

Bu süreçte karşısına çıkan Kadir ve Tolga, Defne’nin hayatını tamamen değiştirecektir. Kadir’in sert ve doğrudan tavrı ile Tolga’nın karmaşık ve oyunbaz yaklaşımı arasında kalan Defne, kendisini büyük bir duygusal çıkmazın içinde bulur.