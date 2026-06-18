Muhtemel Aşk konusu ne, Muhtemel Aşk dizisi neyi anlatıyor? Dizide, hayatını kontrol altında tutmaya çalışan güçlü bir karakterin, karşısına çıkan iki farklı erkekle birlikte değişen hayatı anlatılıyor. Aşk, mantık ve duygular arasında kalan bu yolculuk, romantik ve dramatik bir çerçevede izleyiciye aktarılıyor.

MUHTEMEL AŞK KONUSU NEDİR?

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Muhtemel Aşk dizisi, ailesinin sorumluluğunu tek başına üstlenen başarılı avukat Defne Derin’in hayat mücadelesini konu alıyor. Hem iş hem de özel yaşamında büyük bir yük taşıyan Defne, yaşanan beklenmedik bir kriz sonrası kendini hiç beklemediği bir çıkmazın içinde bulur.