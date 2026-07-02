Muhtemel Aşk 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

• Ekin Koç (Kadir)

• Feyyaz Şerifoğlu (Tolga)

• Ayça Ayşin Turan (Defne)

• Melis Minkari (Zeynep)

• Hayal Köseoğlu (Melis)

• Evrim Doğan (Mine)

• Selen Domaç (Suzan Poyraz)

• Özgür Berber (Oğuz Derin)

• Tugay Erdoğan (Yavuz)

• Ege Erkal (Yiğit)

• Melisa Berberoğlu (Leyla Emindağ)

• Müge Bayramoğlu (Özlem Baktıner)

• Bahtiyar Memili (Selim Kartal)

MUHTEMEL AŞK OYUNCULARI

Kadrosunda birbirinden başarılı isimleri buluşturan Muhtemel Aşk dizisi, geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber gibi oyuncular yer alıyor. Yapım, güçlü kadrosuyla sezonun iddialı projeleri arasında gösteriliyor.

MUHTEMEL AŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Muhtemel Aşk dizisinin çekimleri İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleştiriliyor. Modern şehir yaşamını yansıtan mekanların tercih edildiği yapımda, hikâyenin atmosferi görsel açıdan güçlendirilerek izleyiciye aktarılıyor.

MUHTEMEL AŞK KONUSU NEDİR?

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Muhtemel Aşk dizisi, ailesinin sorumluluğunu tek başına üstlenen başarılı avukat Defne Derin’in hayat mücadelesini konu alıyor. İş ve özel hayat arasında sıkışan Defne, yaşanan beklenmedik bir kriz sonrası kendisini büyük bir çıkmazın içinde bulur.

Çaresizlikle aldığı bir karar onu Bartıner Holding’in varisi olan eski bir okul arkadaşından yardım istemeye götürür. Bu adım, Defne’yi ait olmadığını düşündüğü seçkin bir davete sürükler ve hayatının yönünü tamamen değiştirir. O gece karşılaştığı Tolga Erez ve Kadir Emindağ, onun hem kalbini hem de hayatını etkileyecek olayların başlangıcını oluşturur. Attığı tek bir karar, geri dönüşü olmayan bir sürecin kapısını aralar.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Yayınlanan tanıtımda, Kadir ve Tolga’nın geçmişi merak konusu olurken Levent Bartıner, Defne’den bu sırrı ortaya çıkarmasını istiyor. Kadir, Defne’nin hayatını kolaylaştırmak için elinden geleni yapıyor. Tanıtımın finalinde Melis’in eski albümleri karıştırmasıyla büyük gerçek gün yüzüne çıkıyor. Kadir ve Tolga’nın yıllardır süren düşmanlığının sebebinin, geçmişte aynı kadına âşık olmaları olduğu ortaya çıkıyor. Defne’nin bu gerçekle ne yapacağı ise yeni bölüme dair merakı daha da artırıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Defne, bir anlık panikle söylediği yalanın bedelini ödemeye başlar. Şimdi önünde neredeyse imkânsız bir görev vardır: Birbirine tahammül bile edemeyen Kadir ve Tolga’yı aynı projede buluşturmak. Kadir’i ikna etmek için peşinden çiftliğine kadar giden Defne, onun hiç bilmediği yönleriyle karşılaşır. Tolga ise Defne’ye yakınlaşmak için her fırsatı değerlendirmektedir. Ancak Defne’nin hayatındaki asıl sorun aşk değil, kapıya dayanan borçlar ve dağılmak üzere olan hukuk bürosudur. Tam her şeyin bittiğini düşündüğü anda beklenmedik bir gelişme Defne’ye yeniden umut verir. Fakat gecenin sonunda karşısına çıkan sürpriz, yalnızca planlarını değil, kalbini de altüst edecektir. Muhtemel Aşk son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.