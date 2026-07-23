ürk hukuk camiasında özellikle Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybeden isimlerin ailelerinin avukatlığını üstlenmesiyle kamuoyunda tanınan Mustafa Selami Ekici, uzun yıllardır avukatlık mesleğini sürdüren bir hukukçudur. Mesleki kariyeri boyunca hukuk alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Ekici, aynı zamanda siyasi görevleriyle de gündeme gelmiştir. Peki, Muhsin Yazıcıoğlu'nun avukatı Mustafa Selami Ekici kimdir? Mustafa Selami Ekici kaç yaşında, nereli? Detaylar...

MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN AVUKATI MUSTAFA SELAMİ EKİCİ KİMDİR?

Mustafa Selami Ekici, 1972 yılında Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitimini Tunceli'de tamamlayan Ekici, ortaokul ve lise öğrenimini ise Elazığ'da almıştır.

Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Mustafa Selami Ekici, mezuniyetinin ardından Elazığ'da serbest avukat olarak meslek hayatına başlamıştır. Hukuk alanındaki çalışmalarını uzun yıllardır sürdüren Ekici, özellikle kamuoyunun yakından takip ettiği davalarda üstlendiği görevlerle tanınmaktadır.

2011 yılında Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanan Ekici, siyasi sorumluluğunun yanı sıra hukuk alanındaki çalışmalarına da devam etmiştir.

Kamuoyunda en çok bilinen görevlerinden biri ise, 2009 yılında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı ve İsmail Güneş'in ailelerinin avukatlığını üstlenmesidir.

Mesleki çalışmalarının yanında aile yaşamını da sürdüren Mustafa Selami Ekici, evli ve iki çocuk babasıdır.

MUSTAFA SELAMİ EKİCİ KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Selami Ekici, 1972 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

MUSTAFA SELAMİ EKİCİ NERELİ

Mustafa Selami Ekici, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi doğumludur.

İlkokul eğitimini Tunceli'de tamamlayan Ekici, eğitim hayatının devamını Elazığ'da sürdürmüş; ortaokul ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve meslek hayatını Elazığ'da avukat olarak sürdürmeye başlamıştır.

Doğduğu şehir olan Tunceli ile eğitim ve meslek yaşamını şekillendiren Elazığ, Mustafa Selami Ekici'nin hayatındaki önemli merkezler arasında yer almaktadır.