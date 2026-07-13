Muhsin Yazıcıoğlu SON DAKİKA! Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında kimler gözaltına alındı?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeniden yürütülen soruşturma kapsamında, "tasarlayarak kasten adam öldürme" ve "terör örgütü üyeliği" suçlamaları doğrultusunda çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Peki, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında kimler gözaltına alındı? Detaylar...

MUHSİN YAZICIOĞLU SON DAKİKA!

25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma dosyasında yeni bir süreç başladı.

12 Haziran 2026 tarihinde Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen dosya kapsamında, sabah saatlerinde Ankara merkezli geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, "tasarlayarak kasten adam öldürme" ile "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak" suçlarını işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde çok sayıda ilde operasyon düzenlenirken, adli sürecin devam ettiği belirtildi.

ANKARA MERKEZLİ OPERASYON 10 İLE YAYILDI

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda toplam 29 şüpheli tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar olmak üzere 10 ilde bulunan 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından paylaşılan bilgilere göre;

Tespit edilen şüphelilerden 2'sinin halen cezaevinde bulunduğu,

2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu,

Firari durumda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturma dosyasındaki adli işlemlerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam ettiği öğrenildi.

MUHSİN YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyonlarda toplam 25 kişi gözaltına alındı.

Resmi açıklamalarda gözaltına alınan kişilerin isimlerine yer verilmedi. Başsavcılık tarafından yapılan bilgilendirmede, operasyonların "tasarlayarak kasten adam öldürme" ile "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlamaları kapsamında yürütüldüğü ifade edildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan toplam şüpheli sayısının 29 olduğu, bunlardan 2 kişinin cezaevinde bulunduğu, 2 kişinin ise yurt dışında olduğunun belirlendiği açıklandı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla adli ve kolluk birimlerinin koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Gürlek yazılı açıklamasında, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin soruşturmanın uzun yıllardır kamuoyunun yakından takip ettiği dosyalar arasında bulunduğunu ifade etti.

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen görev ve sorumluluk doğrultusunda milletin adalet beklentisinin karşılanmasının önemine vurgu yapılarak, aradan geçen süreye rağmen soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüleceği ve hiçbir dosyanın karanlıkta bırakılmayacağı belirtildi.

SORUŞTURMADA SON DURUM

Soruşturma dosyası 12 Haziran 2026 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredildi.

Dosyanın devredilmesinin ardından Ankara merkezli geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildi ve 10 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Yetkili makamların verdiği bilgilere göre;

Toplam 29 şüpheli hakkında işlem yürütülüyor.

25 şüpheli gözaltına alındı.

2 şüphelinin cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Firari şüphelerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Soruşturmaya ilişkin adli süreç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülmeye devam ediyor.