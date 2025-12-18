Muharrem Sarıkaya kimdir? Muharrem Sarıkaya tokat olayı nedir?

Muharrem Sarıkaya, Türk gazeteciliğinin önemli ve aynı zamanda tartışmalı figürlerinden biridir. Hem yazarlık hem de temsilcilik görevleriyle uzun yıllar medya sektöründe aktif rol almıştır. Özellikle Habertürk'teki çalışmaları ve 2021'de yaşanan "tokat olayı" ile hafızalara kazınmıştır. Peki, Muharrem Sarıkaya kimdir? Muharrem Sarıkaya kaç yaşında, nereli? Muharrem Sarıkaya tokat olayı nedir? Muharrem Sarıkaya neden görevden alındı? Muharrem Sarıkaya'nın hayatına ve kariyerine dair detaylar haberimizde...

MUHARREM SARIKAYA KİMDİR?

Muharrem Sarıkaya, 26 Mart 1961 tarihinde Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde dünyaya gelmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Sarıkaya, gazetecilik kariyerine uzun yıllar Hürriyet gazetesi bünyesinde başlamıştır.

2002 yılında Sabah gazetesine transfer olan Sarıkaya, burada yazarlığın yanı sıra gazetenin Ankara temsilciliğini de yürütmüştür. 2009 yılında Çiğdem Toker'in istifasıyla boşalan Ciner Medya Grubu'ndaki Ankara temsilciliğine getirilmiştir. Bu görevini uzun yıllar sürdürmüş, Habertürk TV ve Habertürk gazetesinde etkin bir şekilde görev yapmıştır.

Gazeteciliğe ek olarak akademik alanda da faaliyet gösteren Sarıkaya, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde medya ve uluslararası ilişkiler dersleri vermektedir.

MUHARREM SARIKAYA KAÇ YAŞINDA?

Muharrem Sarıkaya, 26 Mart 1961 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.

MUHARREM SARIKAYA NERELİ?

Sarıkaya, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi doğumludur.

MUHARREM SARIKAYA HANGİ PARTİLİ?

Muharrem Sarıkaya, gazetecilik kariyeri boyunca siyasi tarafsızlık ilkesini öne çıkarmış ve herhangi bir siyasi partiye üye olarak kamuoyuna yansımamıştır.

MUHARREM SARIKAYA TOKAT OLAYI NEDİR?

Muharrem Sarıkaya'nın adı, 2021 yılında büyük bir tartışmaya sahne olan tokat olayı ile gündeme gelmiştir.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayın sırasında, İHA Gaziantep muhabiri Ahmet Demir'in ses problemi yaşaması üzerine Sarıkaya, muhabire tokat atmıştır. Bu olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve eleştirilerin odağı haline gelmiştir.

MUHARREM SARIKAYA NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Muharrem Sarıkaya, Can Holding'e yönelik operasyon ve ardından TMSF'nin Habertürk'e kayyum olarak atanması sonrası, kurumla ilişiği kesilen isimler arasında yer aldı.

Habertürk'te yaşanan yönetim değişiklikleri ve kadro yapılanmaları kapsamında Sarıkaya'nın görevine son verildi. Özellikle Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın istifasının ardından TMSF yönetimi, Sarıkaya'nın kurumla ilişiğini kesme kararı aldı.