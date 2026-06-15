İslam takvimine göre yılın ilk ayı olan Muharrem’in gelişiyle birlikte “Muharrem ayı 1. günü ne zaman?” sorusu gündeme geldi. Vatandaşlar, hicri yılın başlangıcı olan Muharrem ayının ilk gününü merak ederken, Diyanet takvimi ve dini kaynaklara göre belirlenen tarih araştırılıyor. Muharrem ayının başlangıcı, manevi anlamı nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

MUHARREM AYI 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı, aynı zamanda İslam dünyasında yeni yılın başlangıcı olarak kabul ediliyor. Yapılan hesaplamalara göre 2026 yılında Muharrem ayı, miladi takvimde 16 Haziran 2026 Salı günü başlıyor. Bu tarih aynı zamanda hicri 1448 yılının da başlangıcına işaret ediyor.

HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYININ ÖNEMİ

Muharrem ayı, İslam dünyasında manevi yönü güçlü aylardan biri olarak biliniyor. Hicri yılbaşı olarak kabul edilmesi nedeniyle ayrı bir öneme sahip olan bu ay, aynı zamanda birçok ibadet ve geleneksel uygulamayı da beraberinde getiriyor. Özellikle Aşure Günü’nün bu ay içerisinde yer alması, Muharrem ayının manevi değerini daha da artırıyor.

2026 MUHARREM AYI VE HİCRİ 1448 SÜRECİ

2026 yılıyla birlikte Muharrem ayına girilmesi, hicri 1448 yılının da başlangıcını ifade ediyor. Bu yeni dönem, İslami takvimin yeni bir döngüsüne geçiş anlamı taşırken, dini gün ve gecelerin yeniden belirlenmesini de beraberinde getiriyor. Müslümanlar için bu süreç, ibadet ve manevi hazırlık açısından önemli bir zaman dilimi olarak görülüyor.

MUHARREM AYI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Muharrem ayı, hicri takvime göre 30 gün süren bir ay olarak biliniyor. 2026 yılında Muharrem ayının sona ermesinin ardından Safer ayına geçilecek. Dini günlerin takibinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi takvimi esas alınırken, tarihlerin her yıl miladi takvime göre değişiklik gösterdiği biliniyor.

MUHARREM AYINDA YAPILACAK İBADETLER

Muharrem ayı boyunca Müslümanlar ibadetlere daha fazla yönelirken, oruç tutmak, dua etmek, Kur’an-ı Kerim okumak ve hayır işlerine ağırlık vermek ön plana çıkıyor. Aşure Günü ise bu ayın en önemli günlerinden biri olarak kabul ediliyor ve toplumda paylaşma ve dayanışma kültürünü güçlendiren özel bir gün olarak ihya ediliyor.