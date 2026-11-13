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Muhammed Yakut öldü mü, yaşıyor mu, Muhammed Yakut ne zaman öldü, nerede öldü, neden öldü?

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Muhammed Yakut öldü mü, yaşıyor mu, Muhammed Yakut ne zaman öldü, nerede öldü, neden öldü?
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Sosyal medyada "Delilerin Delisi" lakabıyla tanınan iş insanı Muhammed Yakut'un adı yeniden gündemde. Yakut hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya kullanıcıları "Muhammed Yakut öldü mü, yaşıyor mu?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Muhammed Yakut hayatını kaybetti. Yakut, 1 Temmuz 2025 gecesi Almanya'da yaşamını yitirmişti. İşte Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bilinenler.

MUHAMMED YAKUT ÖLDÜ MÜ?

Evet, Muhammed Yakut öldü. Yakut, 1 Temmuz 2025 gecesi Almanya'da hayatını kaybetti.  

MUHAMMED YAKUT NEDEN ÖLDÜ?

Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin ilk bilgilerde ani kalp durması ya da kalp krizi ihtimali öne çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Türkiye'nin Essen Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen nakil belgesinde ölüm nedeni "doğal ölüm" olarak yer aldı. Ancak Yakut'un ölümüne ilişkin farklı iddialar da gündeme geldi.  

MUHAMMED YAKUT NEREDE ÖLDÜ?

Muhammed Yakut, Almanya'da hayatını kaybetti. Bazı haberlerde ölümün Almanya'nın Castrop-Rauxel kentinde gerçekleştiği belirtildi. İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre Yakut, Hollanda'daki Vught Cezaevi'nden tahliye edilmesinin bir gün sonra hayatını kaybetti.

MUHAMMED YAKUT KİMDİR?

Muhammed Yakut, 1972 yılında Diyarbakır'da doğdu. İş insanı olarak akaryakıt, petrol üretimi ve sanayi ticareti alanlarında faaliyet gösterdi. Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. Diyarbakırspor'un eski başkanı Abdurrahman Yakut'un yeğeni olduğu biliniyordu.

MUHAMMED YAKUT NEDEN GÜNDEM OLMUŞTU?

Muhammed Yakut, 2023 yılında YouTube ve X üzerinden yayımladığı videolarla geniş kitlelerin dikkatini çekti. Sosyal medyada "Delilerin Delisi" adıyla tanınan Yakut, videolarında siyaset ve iş dünyasından isimler hakkında çeşitli iddialar ortaya attı. Yakut'un videoları uzun süre Türkiye gündeminde geniş yer buldu.

MUHAMMED YAKUT KAÇ YAŞINDAYDI?

1972 doğumlu olan Muhammed Yakut, hayatını kaybettiğinde 52 yaşındaydı.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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