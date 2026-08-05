Transferiyle büyük ses getiren Muhammed Salah'ın imza törenine ilişkin gelişmeler araştırılıyor. "Muhammed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arayan taraftarlar, kulüpten gelecek resmi duyuruyu bekliyor. Şu ana kadar imza töreninin yayın saati ve canlı yayın kanalı hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, programın netleşmesinin ardından tüm detayların paylaşılması bekleniyor.

MUHAMMED SALAH İMZA TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbol dünyasının yakından takip ettiği Muhammed Salah'ın imza töreni için geri sayım başladı. Taraftarların büyük heyecanla beklediği organizasyonun tarihi, saati ve yayın bilgileri netleşti. Muhammed Salah'ın resmi imzayı atacağı tören, milyonlarca futbolsever tarafından canlı olarak takip edilecek.

Transfer sürecinin tamamlanmasının ardından düzenlenecek imza töreni, hem kulüp taraftarları hem de futbolseverler için büyük önem taşıyor. İşte Muhammed Salah imza törenine ilişkin tüm detaylar...

MUHAMMED SALAH İMZA TÖRENİ HANGİ GÜN?

Muhammed Salah'ın resmi imza töreni, 06 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Yıldız futbolcunun yeni kulübüyle resmi sözleşmeyi imzalayacağı organizasyonda önemli açıklamaların da yapılması bekleniyor.

MUHAMMED SALAH İMZA TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Muhammed Salah imza töreni 19.30'da başlayacak. Futbolseverler, töreni canlı takip ederek yıldız oyuncunun ilk açıklamalarını izleme fırsatı bulacak.

MUHAMMED SALAH İMZA TÖRENİ HANGİ KANALDA?

Muhammed Salah'ın imza töreni, spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Törene ilişkin canlı yayınlar ve özel programlarla gelişmeler ekranlara taşınacak. Yayın akışına göre spor kanalları organizasyonu anbean izleyicilerle buluşturacak.

FUTBOLSEVERLERİN GÖZÜ İMZA TÖRENİNDE

Dünyanın en önemli futbolcuları arasında gösterilen Muhammed Salah'ın yeni kulübüyle atacağı imza, futbol gündeminin en çok konuşulan gelişmeleri arasında yer alıyor. Tören sırasında yıldız futbolcunun yeni hedefleri ve transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulunması beklenirken, organizasyonun yoğun ilgi görmesi öngörülüyor. Taraftarlar ise 6 Ağustos Perşembe günü saat 19.30'da başlayacak imza törenini canlı yayınlardan takip edebilecek.