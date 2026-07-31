Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde gündemine aldığı Muhammed Salah için yürütülen süreçte dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin Mısırlı yıldız adına yaptığı teklif masada kalmaya devam ederken, taraflar arasındaki temasların yeniden başlamasının beklendiği öne sürüldü. Avrupa'nın büyük liglerinden beklediği seviyede teklif alamadığı belirtilen Salah cephesinin, Beşiktaş seçeneğini yeniden değerlendirmeye aldığı ifade edilirken, transfer sürecinin yapılacak son görüşmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor. Peki, Muhammed Salah Beşiktaş'a gelecek mi? Detaylar...

MUHAMMED SALAH BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Muhammed Salah ile ilgili süreçte yeni bir aşamaya geçildiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre siyah-beyazlı yönetimin daha önce sunduğu resmi teklif halen geçerliliğini koruyor.

Transfer görüşmeleri boyunca kulübün belirlediği mali çerçevenin dışına çıkmayan Beşiktaş yönetiminin, teklifini geri çekmediği ancak şartlarında da herhangi bir değişikliğe gitmediği aktarıldı. Böylece siyah-beyazlılar, oyuncu tarafına kapıyı tamamen kapatmadan mevcut teklif üzerinden sürecin devam edebileceği mesajını verdi.

Öte yandan, Avrupa'nın önde gelen liglerinden beklentilerini karşılayacak seviyede teklif alamadığı belirtilen Muhammed Salah'ın transfer planlamasında yeni bir değerlendirme yaptığı öne sürüldü. İddialara göre Salah'ın, Suudi Arabistan seçeneğine sıcak bakmadığı ve bu nedenle menajeriyle yaptığı görüşmede Beşiktaş ihtimalinin yeniden değerlendirilmesini istediği ifade edildi.

Söz konusu gelişmenin ardından oyuncunun menajeri Ramy Abbas'ın, Beşiktaş yönetimiyle yeniden iletişime geçerek görüşmeleri tekrar başlatmak için girişimde bulunmasının beklendiği aktarıldı.

Tarafların, daha önce masaya konulan resmi teklif üzerinden yeni bir görüşme gerçekleştirmesi beklenirken, transfer sürecinin bu temasların ardından netlik kazanacağı belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ TEKLİFİNİ KORUDU

Transfer sürecinde Beşiktaş yönetiminin, kulübün mali disiplinini esas alan yaklaşımını sürdürdüğü ifade edildi. İddialara göre siyah-beyazlı idareciler, pazarlık sürecinde herhangi bir geri adım atmayarak daha önce sundukları teklifi korudu.

Oyuncu tarafının süreç içerisinde farklı beklentiler ortaya koyduğu öne sürülse de Beşiktaş yönetiminin mevcut şartlarını değiştirmediği ve teklifini aynı koşullarla masada tuttuğu belirtildi.

AVRUPA'DAKİ SÜREÇ SONRASI YENİ TEMAS

Transfer döneminde Avrupa'nın büyük liglerinden beklediği düzeyde teklifleri alamadığı belirtilen Muhammed Salah cephesinin, yeni bir değerlendirme yaptığı ifade edildi.

İddialara göre bu gelişmenin ardından oyuncunun menajerinin yeniden Beşiktaş yönetimiyle temas kurması ve daha önce sunulan teklif üzerinden görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.

Siyah-beyazlı kulüp cephesinin ise ilk teklifinde herhangi bir değişiklik yapmadan süreci aynı şartlarla sürdürmeye hazır olduğu belirtiliyor.

GÖZLER SON GÖRÜŞMELERDE

Transfer dosyasında bundan sonraki süreçte taraflar arasında yapılacak görüşmeler belirleyici olacak.

Mevcut bilgilere göre Beşiktaş'ın resmi teklifi geçerliliğini korurken, oyuncu tarafının yeniden masaya dönmesi halinde son değerlendirmelerin yapılacağı ifade ediliyor. Transferin sonucu ise gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından netleşecek.