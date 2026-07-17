Muhammed Salah Beşiktaş'a geldi mi, Muhammed Salah maaşı, bonservisi ne kadar?

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Muhammed Salah, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. "Muhammed Salah Beşiktaş'a transfer oldu mu?", "Maaşı ne kadar?" ve "Bonservisi kaç milyon euro?" soruları arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. İşte Liverpool'un yıldız futbolcusuyla ilgili son gelişmeler ve merak edilen bilgiler.

MUHAMMED SALAH BEŞİKTAŞ'A GELDİ Mİ?

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Muhammed Salah, Beşiktaş ile anlaştığı yönündeki iddialarla futbol gündemine oturdu. Siyah-beyazlı taraftarlar, "Muhammed Salah Beşiktaş'a geldi mi?", "Maaşı ne kadar?" ve "Bonservisi kaç milyon euro?" sorularına yanıt ararken, yıldız futbolcunun transferine ilişkin dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı.

MUHAMMED SALAH BEŞİKTAŞ'A GELDİ Mİ?

İddialara göre Beşiktaş, bir süredir yürüttüğü transfer görüşmelerinde Muhammed Salah ile anlaşma sağladı. Haberlere göre siyah-beyazlı kulüp, Liverpool'dan ayrılan Mısırlı yıldızla 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

Ancak transferin resmiyet kazanabilmesi için Beşiktaş Kulübü tarafından resmi açıklama yapılması bekleniyor.

MUHAMMED SALAH'IN MAAŞI NE KADAR?

Transfer iddialarına göre Muhammed Salah, Beşiktaş'tan yıllık 10 milyon euro garanti ücret kazanacak. Sözleşmede ayrıca performansa bağlı 2 milyon euro bonus maddesinin de yer aldığı belirtiliyor.

Bu rakamlarla Salah'ın, Süper Lig'in en yüksek maaş alan futbolcularından biri olması bekleniyor.

MUHAMMED SALAH'IN BONSERVİSİ NE KADAR?

Muhammed Salah'ın Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisini eline aldığı belirtiliyor. Bu nedenle Beşiktaş'ın transfer için bonservis bedeli ödemeyeceği ifade ediliyor.

Öte yandan deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Transfer iddialarının ardından Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar, sosyal medya hesabından yalnızca "Salah" ifadesini paylaşarak siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Paylaşım, transfer söylentilerini daha da güçlendirdi.

MUHAMMED SALAH'IN 2026 DÜNYA KUPASI PERFORMANSI

Mısırlı yıldız, 2026 Dünya Kupası'nda çıktığı 5 karşılaşmada 1 gol ve 2 asist üreterek takımına toplam 3 gol katkısı sağladı. Deneyimli futbolcu, uluslararası arenadaki performansıyla da dikkat çekmeye devam etti.

MUHAMMED SALAH HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbol kariyerine Mısır'ın Mokawloon takımında başlayan Muhammed Salah, daha sonra sırasıyla:

• Basel

• Chelsea

• Fiorentina

• Roma

• Liverpool

formalarını giydi. Avrupa'nın önemli kulüplerinde gösterdiği başarılı performansla dünya futbolunun en önemli kanat oyuncuları arasında yer alan Salah için kariyeri boyunca toplam 81 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

TRANSFERDE GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki iddialar futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, transferin kesinleşmesi için siyah-beyazlı kulübün resmi açıklaması bekleniyor. Açıklamanın gelmesi halinde transferin tüm detaylarının netlik kazanması bekleniyor.